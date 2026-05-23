Polo Polo se quitó las rayas de ‘tigre’ y explotó contra Fajardo por café con Paloma; “no esperaba esa puñalada”

El representante saliente a la Cámara Miguel Polo Polo arremetió contra Sergio Fajardo luego del café que sostuvo con Paloma Valencia en Barranquilla, un encuentro que sigue generando reacciones en el escenario político nacional. El aliado político de Abelardo de la Espriella lanzó fuertes señalamientos contra el exalcalde de Medellín y defendió a la candidata del Centro Democrático tras la polémica.

La reunión entre Valencia y Fajardo se realizó luego de que el exgobernador de Antioquia aceptara la invitación pública de la aspirante presidencial. Aunque el encuentro terminó sin alianzas ni acuerdos políticos, dejó varias lecturas de cara a la recta final de la campaña presidencial.

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Café entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo en Barranquilla

En medio de la polémica, Polo Polo publicó un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó duramente a Fajardo y defendió a Paloma Valencia. El congresista saliente aseguró que a la izquierda “no hay que darle ni un milímetro” y acusó al exgobernador de Antioquia de haberle dado una “puñalada” a la candidata.

“Por eso a la izquierda no hay que darle ni un milímetro. Fajardo es de lo más mala gente que hay. Estoy casi seguro de que jamás le dijo en privado a Paloma lo mismo que le dijo en pleno en vivo. Y Paloma, con la buena fe que tiene, seguramente no esperaba esa puñalada de alguien a quien, aunque considerara contradictor político, pudo haber visto como una persona decente. Pero de decente no tiene NADA ese fraude de Fajardo”, escribió Polo Polo.

Polo Polo respalda a Abelardo de la Espriella tras café de Paloma con Fajardo

La reacción de Polo Polo también se da en un contexto político particular, pues el representante saliente ha expresado públicamente su apoyo a Abelardo de la Espriella para las elecciones presidenciales. Su respaldo al abogado y candidato de derecha marcó distancia con otros sectores del uribismo y con figuras como María Fernanda Cabal.

Polo Polo, quien llegó a la Cámara por la circunscripción afrodescendiente para el periodo 2022-2026, no logró renovar su curul en las elecciones legislativas, por lo que quedará por fuera del Congreso en el próximo periodo.

Un café que agitó la primera vuelta para la Presidencia

El encuentro entre Valencia y Fajardo fue interpretado como un gesto político dirigido a los votantes indecisos y al centro del espectro electoral. Sin embargo, Fajardo descartó una alianza con la candidata del Centro Democrático, pese a haber aceptado conversar con ella públicamente.

La dura reacción de Polo Polo evidencia las tensiones dentro de la derecha y entre las campañas que buscan disputarse el voto antipetrista, especialmente en una contienda marcada por la competencia entre Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella.