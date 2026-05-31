Ni escondiéndole la cédula: Polo Polo llegó en muletas a votar por Abelardo de la Espriella

Este domingo 31 de mayo los colombianos volvieron a reunirse en las urnas para la primera vuelta de las presidenciales, y varios personajes políticos dieron de qué hablar en las redes por cómo mostraron en redes su decisión electoral, dentro de ellos el saliente congresista Miguel Polo Polo quien llegó a su punto de votación en muletas.

El cartagenero llegó al centro de Bogotá bien temprano a mostrar su respaldo por Abelardo de la Espriella y, a pesar de su condición, pudo “ponerle la raya al tigre”, como lo expresó en un video que publicó en su cuenta de ‘X’.

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En las imágenes se ve que el exrepresentante a la Cámara fue ayudado por varias personas que lo alzaron para llegar a su mesa debido a sus impedimentos en su movilidad, ya que se encuentra en muletas.

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¿Cuánto cuesta el Ron Defensor de Abelardo de la Espriella?

Ante las grandes posibilidades de Abelardo de ponerse la banda cruzada, muchos de sus seguidores quisieran celebrar su posible victoria con una botella del ron de su candidato, el cual, según la página oficial, puede conseguirse en dos presentaciones: la ‘Ron Defensor Style’ de 12 años de 700 mililitros por $256.900; y la ‘Ron Defensor Premium Style’ de 18 años por $351.900.

Considerando que el Ron de 12 años tiene un costo de $256.900, con un solo salario mínimo mensual podrías adquirir exactamente 6 botellas, sobrándote $209.505 (casi para una séptima, pero te faltarían unos $47.000). Por otro lado, si le va a meter más presupuesto y quiere el de 18 años, cuyo valor es de $351.900, tu presupuesto te alcanzaría para comprar 4 botellas completas, quedándote un remanente de $343.305.

El control del delito domina el discurso de los candidatos a la Presidencia

El informe de Bogotá Cómo Vamos, muestra que varios programas se concentran en el control del delito, es decir, en medidas de respuesta inmediata como presencia policial, inteligencia, tecnología, recuperación territorial o investigación criminal. En el caso de Abelardo de la Espriella, el análisis encontró que cerca del 60 % de su discurso en seguridad se concentra en control del delito, sin referencia a prevención.

Otros candidatos combinan control y prevención con diferentes pesos. Sergio Fajardo y Paloma Valencia presentan enfoques más equilibrados, mientras Claudia López, Sondra Macollins y Miguel Uribe también incluyen ambos enfoques,pero con ligera inclinación hacia el control. Iván Cepeda,por su parte, aparece con una apuesta más marcada hacia la prevención y el conflicto armado y paz.

Esto no significa que una propuesta sea automáticamente mejor que otra, pero sí muestra dónde está parado cada candidato. Algunos le apuestan al golpe rápido contra el delito; otros intentan combinar respuestas inmediatas con medidas sociales o institucionales de más largo plazo.