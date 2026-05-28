Vicky Dávila le hizo advertencia a Uribistas tras polémico anuncio de Iván Cepeda

El anuncio de Iván Cepeda sobre una posible llegada de Iván Velásquez Gómez a un eventual gobierno suyo abrió una nueva controversia política en plena campaña presidencial. El candidato del Pacto Histórico aseguró que el exmagistrado, exministro de Defensa y actual embajador sería el encargado del Sistema Nacional Anticorrupción, una decisión que no tardó en generar reacciones desde sectores opositores.

Una de las voces que salió con más fuerza fue la de Vicky Dávila, quien cuestionó el anuncio y lo relacionó directamente con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La periodista y figura política aseguró que la eventual incorporación de Velásquez al equipo de Cepeda tendría una lectura más amplia dentro de la disputa entre el candidato de izquierda y el uribismo.

“IMPORTANTE. Anuncio que en mi gobierno el exmagistrado, exministro y embajador, Iván Velásquez Gómez, será el responsable del Sistema Nacional Anticorrupción”, publicó Cepeda.

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Vicky Dávila (Helber Vargas)

Vicky Dávila cuestionó el anuncio de Cepeda

La respuesta de Vicky Dávila fue directa. En su pronunciamiento, la periodista aseguró que el anuncio de Cepeda demostraría que el candidato “va por el país y por la libertad de los colombianos”, señalando como figura clave a Iván Velásquez.

“Iván Cepeda va por el país y por la libertad de los colombianos, como una persona de sus personas claves a Iván Velásquez, el mismo de todos los enredos en Guatemala”, afirmó Dávila.

Como quien dice, para Vicky el nombramiento no sería solamente una propuesta administrativa contra la corrupción, sino una movida política con efectos directos sobre el uribismo. Su mensaje fue más allá del rechazo al nombre de Velásquez y terminó conectando el anuncio con la situación judicial y política del expresidente Álvaro Uribe.

“Todo porque van por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, le van a cobrar, sí o sí, lo que Uribe hizo en su gobierno contra el narcoterrorismo. Así de sencillo, lo quieren llevar preso a toda costa”, añadió.

El nombre de Iván Velásquez vuelve a generar debate

Iván Velásquez Gómez es una figura reconocida en Colombia por su paso como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, por su trabajo en investigaciones relacionadas con parapolítica y por haber sido ministro de Defensa durante el Gobierno de Gustavo Petro. También tuvo un papel internacional de alto perfil como comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Precisamente ese recorrido es el que divide opiniones. Para sectores cercanos al Pacto Histórico, Velásquez representa una figura asociada a la lucha contra la corrupción y las estructuras criminales. Para sectores de derecha y del uribismo, su nombre despierta fuertes reparos por su papel en investigaciones que tocaron a aliados políticos del expresidente Uribe.

Por eso el anuncio de Cepeda cayó en terreno sensible. No se trata de un nombre técnico cualquiera, sino de una figura con peso simbólico en una de las peleas políticas más largas del país: la disputa entre el uribismo y quienes han investigado o cuestionado su legado.

Vicky llamó a ganar en primera vuelta

En su mensaje, Vicky Dávila también hizo un llamado directo al uribismo y a la oposición para que entiendan, según ella, la gravedad del escenario electoral.

“Ojalá el uribismo y la oposición entiendan bien, tenemos que ganar en primera vuelta”, concluyó.

El comentario deja ver que, para Dávila, el anuncio de Cepeda debe ser leído como una alerta electoral. Su postura se suma a la tensión que ya existe entre las distintas candidaturas de oposición, en medio de una campaña marcada por llamados a la unidad, cruces entre sectores de derecha y advertencias sobre el futuro político del país.

Por ahora, Cepeda ya puso sobre la mesa uno de los nombres más fuertes de su eventual gobierno, mientras Vicky Dávila convirtió el anuncio en un nuevo motivo de confrontación política. Una señal más de que la campaña presidencial no solo se está jugando con propuestas, sino también con símbolos, viejas heridas y nombres que siguen generando conversación.