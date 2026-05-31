Paloma Valencia votó en medio de la jornada electoral: “Que no gane el odio, que gane Colombia”

En medio de la jornada electoral de este domingo, la candidata presidencial Paloma Valencia ejerció su derecho al voto y aprovechó el momento para enviar un mensaje de confianza a sus seguidores, en una de las elecciones más importantes para el país.

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Valencia, candidata del Centro Democrático y del movimiento Colombia Más Grande, llegó a las urnas con un discurso centrado en la idea de unidad, valores y defensa de su proyecto político. Tras votar, la aspirante aseguró que mantiene la convicción de que su campaña cerró de manera positiva y que espera que Colombia tome una decisión a favor de lo que considera un camino ético e institucional.

“Vamos a ganar porque somos más los colombianos que estamos del lado correcto de la historia, de los valores y de la ética. Que no gane el odio, que gane Colombia”, afirmó Paloma Valencia durante su declaración.

¿Qué dijo Paloma Valencia después de votar?

La candidata también habló desde un tono personal y religioso, asegurando que llegaba a esta jornada con tranquilidad y confianza en el resultado. En sus palabras, expresó que se sentía feliz por el cierre de su campaña y convencida de que su proyecto representa una opción para construir país.

“Estoy con la certeza en el corazón de que mi Dios está con nosotros y que vamos a ganar. Estoy muy feliz, estoy con la convicción de haber cerrado una campaña electoral impecable. Somos más los que podemos construir una Colombia grande, que no gane el odio”, dijo Valencia.

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Su declaración se produjo durante la jornada de votación presidencial de este 31 de mayo, en la que los colombianos acuden a las urnas para elegir al próximo presidente del país. La primera vuelta presidencial llega después de una campaña marcada por fuertes debates políticos, llamados a la participación y una competencia entre distintas corrientes ideológicas.

Paloma Valencia llega a las urnas tras una campaña intensa

Paloma Valencia llegó a esta elección como una de las candidatas visibles de la derecha colombiana. Su campaña ha buscado presentarse como una opción de orden, seguridad e institucionalidad, con propuestas centradas en crecimiento económico, fortalecimiento de la fuerza pública y reactivación de sectores productivos.

En la recta final, la candidata también intentó marcar distancia frente a lo que ha llamado los extremos políticos, en un intento por atraer votantes indecisos y sectores moderados. Su fórmula vicepresidencial es Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y una de las figuras que también hizo parte de la consulta previa de sectores de derecha y centro.

Una jornada clave para Colombia

La votación de Valencia se suma a la de otros candidatos y figuras políticas que han acudido a las urnas durante el día. Como suele ocurrir en una elección presidencial, cada aparición pública de los aspirantes se convierte en un mensaje político de última hora, aunque la decisión final queda en manos de los ciudadanos.