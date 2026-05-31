Campaña de Sergio Fajardo hace un llamado a que los colombianos salgan a “votar con rebeldía democrática”

La campaña presidencial de Sergio Fajardo hizo un llamado este domingo a los colombianos que aún no han acudido a las urnas para que participen en la jornada electoral y ejerzan su derecho al voto con “esperanza, convicción y rebeldía democrática”.

A través de un comunicado, el equipo del candidato destacó la participación ciudadana que se ha registrado en las últimas horas alrededor de su aspiración presidencial, tanto en las calles como en las plataformas digitales.

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Campaña de Sergio Fajardo hace llamado a que los colombianos voten por convicción

“Durante las últimas horas, la movilización ciudadana y la conversación digital alrededor de la candidatura de Sergio Fajardo han reflejado un alto nivel de participación, entusiasmo e interés por el futuro del país. Miles de personas se han conectado, han compartido mensajes, han expresado su apoyo y han demostrado que la democracia también se mueve desde las redes, las familias, los barrios, las regiones y las conversaciones cotidianas”, señaló la campaña.

Según el comunicado, el ambiente que se ha generado alrededor de la candidatura refleja el deseo de una parte de la ciudadanía de tomar decisiones electorales alejadas del temor y la polarización.

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“Esta energía ciudadana confirma que Colombia quiere decidir sin miedo. Que muchas personas están saliendo a votar no por presión, no por cálculo, no por resignación, sino por la esperanza de construir un país más educado, y decente”, afirmó.

La campaña insistió en la importancia de la participación electoral y recordó que cada sufragio puede convertirse en una expresión de respaldo a una visión de país basada en la educación, la democracia y la institucionalidad.

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“Cada voto cuenta. Cada decisión importa. Cada ciudadano tiene en sus manos la posibilidad de enviar un mensaje claro: Colombia no tiene que escoger desde el miedo; Colombia puede votar desde la esperanza”, indicó el documento.

Asimismo, aseguró que la jornada representa una oportunidad para defender principios como la democracia, la educación y la decencia.

“Hoy es una jornada histórica para defender la democracia, la decencia, la educación y la posibilidad de un cambio serio y seguro”, sostuvo la campaña.

El equipo de Sergio Fajardo también dirigió un mensaje a los ciudadanos que aún no han tomado una decisión sobre su participación en las elecciones.

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“A quienes aún están dudando, les decimos: votar es un acto de libertad. Votar es una forma de cuidar el país. Votar por convicción nunca es botar el voto”, expresó.

Finalmente, reiteró su invitación a acudir a las urnas y participar activamente en el proceso democrático.

“La campaña de Sergio Fajardo invita a todos los ciudadanos a participar en esta jornada con esperanza, convicción y rebeldía democrática. Colombia puede dar la sorpresa. Hoy votamos libres. Hoy votamos por el futuro”, concluyó el comunicado.