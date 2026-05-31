¿Pueden sancionar a Petro por mostrar su voto por Cepeda el día de las elecciones presidenciales?

El presidente Gustavo Petro sorprendió este domingo, 31 de mayo, con un gesto que muchos calificaron como participación indebida en política en plena jornada electoral. Al asistir a su puesto de votación, el primer mandatario mostró ante las cámaras y los presentes que marcó su tarjeton en la casilla de Iván Cepeda y Aida Quilcué. De hecho, el ministro de Interior, Armando Benedetti, también hizo lo mismo, haciendo público su sufragio a favor del candidato del Pacto Histórico.

Lea también: ¿Qué pasará con los votos de los candidatos que renunciaron para unirse a Iván Cepeda? esto explicó el CNE

A raiz de esto, ha vuelto a surgir la pregunta de si tal acción cuenta como participación política indebida. El procurador general, Gregorio Eljach, señaló que “El secreto del voto es una garantía democrática para que a la persona que vota no la vayan a perseguir por la manera como vote, (...) es una garantía, no es una obligación. Por tanto, cada quien es dueño de su secreto. Si yo quiero revelar mi secreto, estoy en libertad de hacerlo”.

Además, ante la pregunta de si el gesto de petro podría influir en el voto de los ciudadanos, el jefe del Ministerio Público precisó que “cada ciudadano tiene la personalidad, el carácter, el conocimiento y la tranquilidad de ver si se deja influenciar o no”. Sin embargo, apuntó que no es lo mismo que un ciudadano de a pie su votó a que lo haga el jefe de Estado, ”porque él tiene una posición de preeminencia que, eventualmente (...) podría, en un caso remoto, inclinar a alguien a votar. Pero eso habrá que demostrarlo y esa es una competencia ajena al procurador”.

Esto le puede interesar: Escándalo en el Ejército: se conocen graves denuncias de presunto acoso por parte de médico en batallón de Popayán

Por su parte, la magistrada del Consejo Nacional Electoral Alba Lucía Velásquez afirmó, ante La Fm, que no existe ninguna prohibición para que un ciudadano decida mostrar públicamente su voto: “Es una decisión intrínseca de cada ciudadano”.

“La secrecía del voto es un principio que busca proteger precisamente el secreto del sufragio para evitar cualquier tipo de coacción externa, para que el ciudadano no se sienta presionado al momento de ejercer ese derecho. Muchos ciudadanos no mostramos nuestro voto porque queremos mantenerlo en secreto. Hay otros ciudadanos y ciudadanas que desean hacerlo y eso no está prohibido”, agregó, y aclaró que la norma no aplica de forma distinta a los funcionarios públicos.