Llegaron borrachos a la mesa de votación y terminaron retirados: dos jurados en Antioquia podrían pagar multa millonaria

Dos jurados de votación fueron retirados de sus puestos en el Valle de Aburrá luego de que las autoridades los identificaran en presunto estado de alicoramiento. Los casos se registraron en Medellín y Copacabana, medio que indicó que ambos hacían parte del grupo de jurados dispuesto para atender la jornada en el departamento.

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El hecho ocurrió durante las primeras horas de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo de 2026, en medio de los controles realizados en los municipios del área metropolitana. Tras la verificación, las autoridades apartaron a los dos ciudadanos de sus funciones para evitar afectaciones en el desarrollo de la votación.

Aunque la situación puede leerse como una escena salida de la informalidad cotidiana, el fondo es mucho más serio. Los jurados de votación no cumplen sus obligaciones que ya que son quienes verifican la identidad de los ciudadanos, entregan los tarjetones, custodian las urnas, acompañan el cierre de la mesa y participan en el conteo inicial de los votos. Por eso, su presencia y condiciones para ejercer la función hacen parte de las garantías mínimas de la jornada.

¿Qué sanción podrían recibir los jurados retirados?

De acuerdo con la información consultada por Blu Radio, el caso podría ser tratado como una inasistencia o un incumplimiento injustificado de la jornada electoral. En ese escenario, si los implicados son particulares, podrían enfrentar una multa de hasta diez salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si se trata de funcionarios públicos, además, podrían quedar expuestos a un proceso disciplinario.

La Registraduría ha reiterado en diferentes jornadas que ser jurado de votación es una obligación de forzosa aceptación para quienes resultan designados, salvo que exista una causal válida y debidamente soportada para excusarse. Entre esas causales suelen estar situaciones como enfermedad grave, muerte de un familiar cercano, no residir en el lugar asignado o estar inscrito para votar en otro municipio.

En este caso, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre la identidad de los jurados ni sobre el nivel de alicoramiento en el que habrían sido encontrados. Tampoco se ha informado si las sanciones ya fueron formalizadas o si están en etapa de revisión.

La jornada siguió con normalidad en Antioquia

Pese a esta novedad, las autoridades reportaron que la jornada electoral continuó sin alteraciones graves de orden público en Antioquia. En el departamento fueron dispuestas miles de mesas y puestos de votación para atender a los ciudadanos habilitados para participar en la primera vuelta presidencial.

La situación, sin embargo, deja una alerta sobre el papel de los jurados en una elección nacional. No se trata únicamente de estar presente en una mesa durante varias horas, sino de cumplir una función pública temporal que sostiene buena parte de la confianza ciudadana en el proceso.

En una elección marcada por la vigilancia sobre cada detalle, incluso un caso aparentemente anecdótico puede convertirse en una señal de que la transparencia también depende de responsabilidades individuales. Y en una jornada en la que el país decide su rumbo político, llegar en condiciones para cuidar los votos no debería ser una expectativa mínima, sino una obligación.