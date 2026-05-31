Marbelle por poco y no vota por Abelardo de la Espriella debido a delicado impedimento

Imagen tomada de las redes sociales de Marbelle y Abelardo de la Espriella Helber Vargas - Publimetro

Millones de colombianos salieron a cumplir su cita con la democracia este domingo 31 de mayo por la primera vuelta de las presidenciales. Justamente una de las mayores seguidoras de Abelardo de la Espriella, la cantante Marbelle, sorprendió a sus fans al revelar el impedimento que por poco no le deja votar por ‘El Tigre’.

La intérprete de ‘Collar de perlas’ ha sido una de las más fervientes fans del monteriano, hasta el punto de que ha hecho uso de sus redes para promover su campaña, teniendo como mensaje principal el “derrotar a Iván Cepeda”.

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Justamente el día de las votaciones, la cantante por poco y no cumple su promesa debido a que una enfermedad por poco y no la deja asistir a su puesto de sufragio; aunque publicó una foto en la que dejó en claro que votó por ‘El Tigre’.

Marbelle Instagram: Marbelle

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¿Cuánto cuesta el Ron Defensor de Abelardo de la Espriella?

Ante las grandes posibilidades de Abelardo de ponerse la banda cruzada, muchos de sus seguidores quisieran celebrar su posible victoria con una botella del ron de su candidato, el cual, según la página oficial, puede conseguirse en dos presentaciones: la ‘Ron Defensor Style’ de 12 años de 700 mililitros por $256.900; y la ‘Ron Defensor Premium Style’ de 18 años por $351.900.

Considerando que el Ron de 12 años tiene un costo de $256.900, con un solo salario mínimo mensual podrías adquirir exactamente 6 botellas, sobrándote $209.505 (casi para una séptima, pero te faltarían unos $47.000). Por otro lado, si le va a meter más presupuesto y quiere el de 18 años, cuyo valor es de $351.900, tu presupuesto te alcanzaría para comprar 4 botellas completas, quedándote un remanente de $343.305.

¿Qué documentos sirven para votar en Colombia?

Para votar en las elecciones presidenciales, los ciudadanos pueden presentar la cédula amarilla con hologramas, la cédula física o la cédula digital. Lo importante es que el documento permita validar la identidad del votante ante los jurados de votación.

En cambio, no se debe asumir que otros documentos sirven para votar. El pasaporte, la licencia de conducción, la contraseña o documentos diferentes a la cédula no reemplazan el documento electoral válido para ejercer el voto.

Por eso, si una persona tiene dudas sobre el estado de su documento o no ha activado correctamente la cédula digital, lo más recomendable es revisar con anticipación y no esperar hasta el domingo para resolver el problema.

¿Cómo se usa la cédula digital el día de elecciones?

Quienes tienen cédula digital deben llevar su celular con suficiente batería y tener habilitada la aplicación oficial Cédula Digital Colombia. Al llegar al puesto de votación, deberán presentar el documento ante los jurados, quienes verificarán la identidad del ciudadano antes de entregarle el tarjetón.

Es importante evitar capturas de pantalla o imágenes enviadas por terceros. La cédula digital debe presentarse desde la aplicación oficial, ya que allí se encuentran los mecanismos de seguridad y verificación del documento.