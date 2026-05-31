Véronica Alcocer apareció sin Gustavo Petro en las urnas de votación: ¿Reveló su voto?

En una jornada electoral marcada por la expectativa ciudadana, la familia presidencial ha protagonizado momentos clave durante el ejercicio de su derecho al voto. La atención no solo se centró en las urnas, sino en los detalles y declaraciones que rodearon tanto al presidente Gustavo Petro como a la primera dama, Verónica Alcocer.

Puede leer: De la Espriella le dijo a Westcol que se quedará en Colombia si pierde la Presidencia: “malinterpretaron a mi mujer”

En una de las mesas de votación, la imagen de la primera dama, Verónica Alcocer, captó la atención de los presentes. Alcocer, quien acudió a sufragar sin la compañía del presidente Petro, fue captada en video mientras cumplía con su proceso electoral. A diferencia de otros eventos públicos, su participación fue breve y reservada; al concluir su paso por la mesa, agradeció a los jurados y dedicó un saludo cordial a los ciudadanos que se encontraban en el lugar, manteniendo un perfil bajo sobre su elección personal.

El gesto de Petro y su voto público

Por su parte, el jefe de Estado, Gustavo Petro, cumplió con su deber democrático a primera hora del día. Lo que comenzó como un proceso estándar se convirtió en noticia nacional cuando, atendiendo a la solicitud de los periodistas presentes, el presidente desdobló su tarjetón antes de depositarlo en la urna.

Ante las cámaras, el mandatario evidenció su voto: una elección que favoreció a Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué. Este gesto, poco habitual en el rigor de la reserva del voto, marcó un tono de apertura por parte del Ejecutivo durante la jornada.

Le puede interesar: Armando Benedetti también mostró su voto: respaldó la candidatura de Iván Cepeda

Más allá de su preferencia electoral, el presidente Petro aprovechó el espacio para enviar un mensaje contundente sobre la seguridad de los comicios. El primer mandatario hizo un llamado a la ciudadanía para votar de manera libre, instando a la población a rechazar cualquier forma de intimidación o coacción en los puntos de votación.

En un tono firme, Petro solicitó al director de la Policía Nacional proceder con la captura inmediata de quienes intenten ejercer presión sobre los electores, calificando dichas acciones como “crímenes contra el sufragio”.

Asimismo, el presidente recordó la importancia del software electoral y la orden judicial pendiente. “Hay que cuidar el voto, no solo al depositarlo, al terminar las elecciones, cuidar que ese voto se refleje con exactitud por las comisiones escrutadoras. Eso implica salir después del cierre a cuidar los votos”, enfatizó.

Más noticias: Claudia López reveló su voto después de llegar saltando y cantando junto a su mascota

Con estas declaraciones, el presidente Petro no solo cerró su participación en las urnas, sino que sentó una postura clara sobre el rol de la Registraduría y la vigilancia ciudadana que, según el mandatario, debe extenderse hasta el conteo final de los resultados. La jornada continúa bajo la mirada atenta de los organismos de control y la expectativa de todo el país.