“Ruin”: lluvia de críticas tras conversación entre Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella

A dos días de las elecciones en Colombia, el presidente Noboa anuncia acuerdo con Abelardo de la Espriella y elimina tasa a productos colombianos. Foto: Publicada desde la cuenta de X del presidente Daniel Noboa

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que llegó a varios acuerdos con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella tras una conversación virtual que tuvieron en la noche de este viernes 29 de mayo. Entre otras cosas, anunció que levantaría los aranceles que había impuesto contra productos colombianos el próximo 1 de junio. No obstante, este gesto fue interpretado como una injerencia indebida en la política electoral colombiana.

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El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, recordó que la suspensión de estos aranceles ya había sido ordenada por la Comunidad Andina de Naciones a principios de este mes.

En ese sentido, calificó las declaraciones de Noboa y Abelardo de la Espriella como “humo”.

Entre tanto, varias figuras del Pacto Histórico consideraron que se trataba de un gesto incorrecto por parte del abogado.

“Abelardo de la Espriella es un traidor a la patria. El pueblo colombiano, más allá de sus diferencias ideológicas, sabe que Daniel Noboa, presidente de Ecuador, inició de manera unilateral e injustificada una guerra arancelaria contra Colombia para intentar tapar sus propios fracasos internos en seguridad, economía y política social. Y ahora De la Espriella se reúne con él para posar de estadista mientras, en la práctica, se presta para una extorsión contra el pueblo colombiano”, manifestó la representante a la Cámara del Pacto María Fernanda Carrascal.

Mientras tanto, la congresista Isabel Cristina Zuleta consideró que estas acciones pasan por encima de la soberanía nacional.

“La jugada de De la Espriella es ruin y viola la soberanía del país: una intervención directa de Ecuador en la política colombiana. Además, confirma que el gobierno ecuatoriano busca influir en Colombia para favorecer a sectores y candidatos de derecha. La derecha internacional quiere recuperar el poder pero paradójicamente tiene a Ecuador hundido por el narcotráfico y la violencia, consecuencia del fracaso total de su política criminal”, puntualizó Zuleta en su cuenta de X.

Abelardo de la Espriella, en contraste, ha reivindicado esta movida como una estrategia diplomática.

“La verdadera diplomacia no necesita grandes salones, clubes ni viajes, necesita liderazgo y voluntad. A partir del 1 de Junio se acaban los aranceles para las exportaciones al Ecuador: esta es una gran noticia para el suroccidente colombiano y para nuestros dos Países. Gracias al Presidente Daniel Noboa y al Pueblo hermano del Ecuador”, indicó De la Espriella en sus redes sociales.