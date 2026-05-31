De la Espriella le dijo a Westcol que se quedará en Colombia si pierde la Presidencia: “malinterpretaron a mi mujer”:

En medio de la conversación entre el creador de contenido Luis Villa, mejor conocido como Westcol en redes sociales, y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, el abogado se refirió a una polémica reciente protagonizada por su esposa, Ana Lucía Pineda.

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La controversia empezó con una entrevista que le dieron De la Espriella y su esposa a la revista Semana. Aunque el tono de la conversación fue muy cordial, Ana Lucía Pineda hizo un comentario que desató una fuerte controversia y dio pie para que los rivales de su esposo lo atacaran.

La pareja se estaba refiriendo al momento en el que el abogado le comunicó a su esposa su decisión de lanzarse a la Presidencia. Aunque ella le expresó su desacuerdo, finalmente lo apoyó.

“Ese día yo le dije que teníamos dos caminos: ganar o perder.Y si perdemos, no pasa nada porque ya tenemos una vida resuelta, vivimos maravilloso, trabajamos juntos. Nuestros hijos... Estamos en otro país. Si queremos vamos a Colombia, si no, no”, comentó Ana Lucía Pineda.

Las declaraciones desataron una enorme controversia en redes sociales a pocos días de las elecciones presidenciales.

Abelardo de la Espriella dijo que sacaron de contexto a su esposa

En medio de la entrevista, Westcol le preguntó a Abelardo de la Espriella si se iría de Colombia en caso de perder la Presidencia.

“Eso es mentira. Malinterpretaron a mi mujer. (...) Es que hace un año y medio cuando yo le conté, ella dijo: ‘Bueno, si no te funciona en los primeros meses, nos regresamos’. Y eso era que de pronto no pegaba y no alcanzaba a ser precandidato”, explicó De la Espriella.

Sin embargo, señaló que la campaña presidencial ya está muy avanzada y que el escenario en la actualidad es distinto.

“Supongamos que no gane yo en primera vuelta o que Cepeda gane en Cepeda o en primera, yo automáticamente me convierto en senador de la República por ley. Y me convierto en jefe de la Oposición”, explicó De la Espriella. “Si yo hace diez meses cuando me lancé no hubiese pegado en un mes pues me hubiese devuelto, pero estando aquí ahora cuando tengo a más de la mitad del país que me apoya mi responsabilidad es quedarme y enfrentar a un eventual gobierno de Cepeda si él queda”, concluyó el candidato presidencial.