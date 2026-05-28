Revelan que la mujer que apareció con Petro en Panamá ha tenido un millonario crecimiento patrimonial

Revelan detalles del crecimiento patrimonial de la mujer captada con Petro en Panamá. (Foto: Captura de pantalla @millanrussy - 2 julio 2024)

Una investigación publicada por La Silla Vacía volvió a poner bajo la lupa al círculo cercano del presidente Gustavo Petro tras revelar detalles sobre Vanessa Cortés Carmona, una mujer de Manizales que habría sostenido una relación cercana con el mandatario y cuyo patrimonio creció de manera acelerada desde el inicio del actual gobierno.

El nombre de Cortés comenzó a sonar públicamente en junio de 2024, cuando Petro fue grabado caminando con una mujer por el centro histórico de Panamá durante un viaje oficial. Aunque en ese momento surgieron múltiples especulaciones en redes sociales, La Silla Vacía aseguró que, tras dos años de verificaciones y consultas con funcionarios cercanos a Presidencia, logró establecer que la mujer era Vanessa Cortés.

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Investigación revela el crecimiento patrimonial acelerado de mujer vista con Petro en Panamá en el 2024

Según el reportaje, antes de agosto de 2022 Cortés no tenía propiedades registradas ni compañías a su nombre. Sin embargo, apenas un mes después de la posesión presidencial creó la empresa Kayros Advice SAS, una sociedad que actualmente reporta activos e ingresos por cientos de millones de pesos.

La investigación sostiene que el incremento patrimonial de Cortés coincide con conexiones empresariales y personales relacionadas con el contratista Euclides Torres, un empresario cercano al petrismo que participó en la financiación de eventos políticos de Petro y que ha sido vinculado a millonarios negocios durante este gobierno.

En el 2022 reportaba activos por 293 millones de pesos, 0 ingresos y 0 pasivos. En el 2023 aumentaron los activos a 567 millones de pesos y seguía con 0 ingresos y 0 pasivos. Sin embargo, en el 2024 pasó a tener 642 millones de activos, 478 millones de ingresos y 67 millones en pasivos. Además, en el 2025 se mantuvieron los activos y aumentaron los ingresos en 629 millones con 0 pasivos.

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De acuerdo con testimonios citados por el medio, algunas fuentes cercanas al Ejecutivo señalaron que Torres tendría relación con el respaldo económico alrededor de Cortés. Sin embargo, La Silla Vacía aclaró que no encontró pruebas directas de transferencias o financiación entre ambos.

Vanessa Cortés respondió al medio asegurando que sus recursos provienen de asesorías administrativas y financieras a empresas privadas. También negó tener vínculos con Euclides Torres y afirmó que actualmente se encuentra soltera.

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La investigación periodística detalla además que Kayros Advice no cuenta con página web, redes sociales comerciales visibles ni evidencia pública de operaciones empresariales verificables. Incluso, según el reportaje, en varias de las direcciones registradas por la empresa no había rastros claros de funcionamiento corporativo.

Otro de los puntos centrales de la publicación es la relación de la compañía de Cortés con el contador Alejandro Herazo Mejía, quien participó en la constitución de la empresa y que posteriormente creó otras sociedades vinculadas a figuras cercanas al gobierno nacional.

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Entre ellas aparece una compañía fundada junto a Jaime Berdugo, actual viceministro del Interior, quien anteriormente trabajó en empresas relacionadas con Euclides Torres.

La Silla Vacía también expuso coincidencias entre propiedades adquiridas por Cortés y bienes ligados a sociedades de Herazo, especialmente en el municipio de La Calera, donde se registran lujosas viviendas y lotes adquiridos en los últimos años.

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El reportaje señala igualmente nexos indirectos con el ministro del Interior, Armando Benedetti, debido a relaciones empresariales y comerciales de personas cercanas a su círculo político y financiero.

En respuesta a preguntas enviadas por el medio, Presidencia rechazó entregar explicaciones argumentando que los cuestionamientos eran “irrespetuosos”. No obstante, La Silla Vacía defendió que el tema tiene relevancia pública debido a la cercanía de Cortés con el jefe de Estado y al crecimiento de su patrimonio durante el actual gobierno.