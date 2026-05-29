“No me jodan más”: Paloma Valencia aseguró que quieren sacar un conversación con Benedetti sin contexto

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, rechazó las versiones que han circulado en los últimos días sobre su campaña y negó de manera categórica cualquier tipo de alianza política con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la senadora afirmó que la revista Semana estaría preparando la divulgación de conversaciones que habría sostenido con Benedetti, pero aseguró que dichas comunicaciones serían presentadas de manera parcial para afectar su imagen en plena recta final de la campaña presidencial.

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Paloma Valencia aseguró que quieren afectar su campaña porque está creciendo

Valencia sostuvo que el crecimiento de su candidatura en las encuestas y el respaldo que, según ella, viene recibiendo de distintos sectores del país han provocado una serie de ataques y desinformaciones dirigidas contra su equipo político.

La aspirante presidencial señaló que periodistas tendrían en su poder chats intercambiados con Benedetti y que estos serían utilizados para insinuar una supuesta cercanía política entre ambos. Frente a esas versiones, fue enfática al afirmar que el actual ministro del Interior no tiene ninguna participación dentro de su campaña.

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“Benedetti no hace parte de mi campaña, no me jodan más”, expresó Valencia al rechazar los rumores.

La congresista también se refirió a otras versiones que han circulado sobre integrantes de su equipo de trabajo. Según explicó, se han difundido señalamientos relacionados con la vida personal de uno de sus coordinadores de campaña, información que calificó como falsa.

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Valencia reiteró que continuará concentrada en sus propuestas de gobierno de cara a las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo de 2026. Entre sus principales banderas mencionó el fortalecimiento de la seguridad, la defensa de la familia y mejoras en el sistema de salud.

Además, defendió su trayectoria política y aseguró que ha actuado con transparencia durante toda su carrera pública.

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Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también salió al paso de las especulaciones. Mediante una publicación en la red social X, negó cualquier participación en la campaña de la candidata del Centro Democrático.

El funcionario indicó que mantiene una relación de respeto con Valencia, pero descartó respaldar su aspiración presidencial. Asimismo, recordó que su condición de servidor público le impide intervenir en actividades de carácter electoral o apoyar candidaturas.