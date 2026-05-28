“Llenamos de comida las neveras y las cocinas de todos los hogares de Colombia”: Petro generó fuerte polémica tras mensaje en sus redes sociales

El presidente Gustavo Petro volvió a generar reacciones en redes sociales luego de publicar un mensaje acompañado de un video en el que defendió los resultados económicos y sociales de su gobierno.

“Llenamos de comida las neveras y las cocinas de todos los hogares de Colombia”, escribió el mandatario en su publicación, que rápidamente abrió un debate entre seguidores y críticos sobre la situación económica del país.

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Petro publicó mensaje sobre los resultados de su gobierno que genero fuerte polémica

En el video, Petro aseguró que su administración logró reducir el hambre y mejorar indicadores laborales y salariales.

“Si una persona puede abrir su nevera y tiene más comida que cuando empezó este gobierno, hemos triunfado. Hoy todos los números, la conversación con la gente nos dice que el hambre ha retrocedido, que gozamos de la tasa de desocupación más baja en todo el siglo”, afirmó el jefe de Estado.

El mandatario también defendió las reformas laborales impulsadas por su gobierno y sostuvo que actualmente existe “más salario formal, menos jornada de trabajo y salario vital”.

En las imágenes publicadas por Presidencia aparecieron varias cifras relacionadas con empleo, pobreza y salarios que sí coinciden parcialmente con datos oficiales divulgados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Una de ellas es la tasa de desempleo del 8,8 % para marzo de 2026, cifra reportada oficialmente por el DANE y que representa una reducción frente al mismo periodo del año anterior.

Además, distintos informes económicos han señalado que el desempleo en Colombia se encuentra en uno de sus niveles más bajos del siglo XXI.

Sobre la afirmación relacionada con la reducción de la pobreza, los datos oficiales muestran que en 2024 cerca de 1,2 millones de personas salieron de la pobreza monetaria, según cifras divulgadas por el Departamento Nacional de Planeación con base en estadísticas del DANE.

Por otro lado, el DANE reportó que durante 2025 alrededor de 793.000 personas salieron de la pobreza multidimensional, indicador que mide carencias en educación, salud, empleo y condiciones de vivienda.

Sin embargo, no se encontró una cifra oficial consolidada que confirme exactamente la afirmación difundida en el video de que “2,6 millones de colombianos salieron de la pobreza”.

En cuanto al mensaje sobre el salario mínimo, el Gobierno ha defendido que el ingreso mensual de quienes ganan el mínimo ya supera los 2 millones de pesos al sumar auxilio de transporte y otros componentes salariales establecidos para 2026.

El video también menciona avances del “100 %” en recargos y jornada nocturna, en referencia a los cambios laborales aprobados recientemente por el Congreso y que comenzaron a implementarse de manera gradual.

Las reacciones no se hicieron esperar y algunos usuarios de internet le respondieron con opiniones enfrentadas: “Llenaste la nevera y el bolsillo pero no precisamente del pueblo, llenaste el bolsillo de Roa y su novio, Benedetti, La Sarabia, a Nicolasito, a la Alcocer y familia, alfredosaadev, a Roy, y un largo etc...“, ”No podemos volver a la época donde la desigualdad económica y la violencia era la norma", “Pan hoy. Miseria mañana” y “Que siga el gobierno del cambio”.