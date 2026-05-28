“Llamo a la rebeldía democrática”: Sergio Fajardo y asegura que esta elección está en las manos de los jóvenes

El candidato presidencial Sergio Fajardo lanzó un mensaje dirigido a los jóvenes del país en medio de la recta final de la campaña electoral y aseguró que serán ellos quienes definirán el resultado de las elecciones presidenciales.

A través de sus redes sociales, Fajardo sostuvo que la llamada generación Z tendrá un papel decisivo en las urnas y pidió a los jóvenes votar con independencia y sin dejarse influenciar por estructuras tradicionales de poder político.

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Sergio Fajardo aseguró que serán los jóvenes los que decidan la elección presidencial en Colombia

“La elección la decidirán los jóvenes de Colombia”, escribió Fajardo, quien además aseguró que factores como las maquinarias políticas, las encuestas, la pauta publicitaria o los clanes regionales no tendrán el mismo peso en esta contienda.

“Ni bodegas, ni bots, ni casas políticas, ni tarimas, ni pauta, ni plata, ni clanes, ni encuestas, ni establecimiento… Son los jóvenes de Colombia los que esta vez van a decidir. La generación Z decide”, expresó.

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En su publicación, el aspirante presidencial también hizo un llamado a lo que denominó una “rebeldía democrática”, invitando a los jóvenes a participar activamente en las elecciones y defender sus convicciones políticas.

“Llamo a la rebeldía democrática, a que no se dejen avasallar, a que voten en libertad y por lo que quieran y crean. No dejen de soñar y peleen”, agregó.

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Fajardo además pidió a los jóvenes convertirse en multiplicadores del mensaje político dentro de sus familias y entornos cercanos, animándolos a convencer a padres, abuelos y familiares sobre la importancia de votar pensando en el futuro del país.

“Den una lección a todos los que les dicen que no hay alternativa. Convenzan a sus padres, tíos, abuelas. Que nadie les diga que no pueden soñar, ni escoger lo mejor”, dijo.

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El candidato cerró su mensaje prometiendo que, en caso de llegar a la Presidencia, los jóvenes ocuparán un lugar prioritario dentro de su gobierno. “Si soy Presidente, ustedes serán el motor de mi gobierno. Sus preocupaciones serán las mías, sus retos serán los míos, sus anhelos serán los míos”, afirmó.