¿Quién es Vanessa Cortés? La mujer vista con Petro en Panamá y cuya empresa ha tenido un acelerado crecimiento

Momento en el que fue visto Petro caminando de la mano con una mujer en Panamá. (Foto: Captura de pantalla @millanrussy - 2 julio 2024) (Captura de pantalla)

Una investigación publicada por La Silla Vacía reveló nuevos detalles sobre Vanessa Cortés Carmona, la mujer que fue vista junto al presidente Gustavo Petro en Panamá en junio de 2024 y cuyo crecimiento patrimonial ha generado preguntas en medio de conexiones empresariales con personas cercanas al Gobierno.

Según el reportaje, Cortés tiene 33 años, es oriunda de Manizales y antes de agosto de 2022 no registraba propiedades ni empresas a su nombre.

También le puede interesar: Revelan que la mujer que apareció con Petro en Panamá ha tenido un millonario crecimiento patrimonial

¿Cómo apareció el nombre de Vanessa Cortés?

Su nombre comenzó a circular públicamente luego de que Petro apareciera caminando con una mujer por la Plaza de la Independencia, en Panamá, durante una visita oficial. En ese momento, un periodista de Norte de Santander publicó en redes sociales que la acompañante sería Vanessa Cortés.

Posteriormente, La Silla Vacía aseguró que cinco funcionarios con acceso al presidente le confirmaron en distintos momentos la identidad de la mujer y la señalaron como pareja del mandatario.

La investigación también señala que este mes uno de esos funcionarios mostró documentos con un número de cédula que coincidía con el registrado en actas empresariales de Cortés.

Lea también: “Llamo a la rebeldía democrática”: Sergio Fajardo y asegura que esta elección está en las manos de los jóvenes

Además, el medio obtuvo fotografías publicadas por ella en redes sociales en las que aparece en lugares como Egipto y Emiratos Árabes Unidos en fechas que coincidían con visitas oficiales realizadas por Petro a esos países.

De acuerdo con el reportaje, antes de convertirse en empresaria, Cortés trabajó en cargos temporales y contratos de apoyo administrativo.

En 2020 tuvo un contrato con la Secretaría de Seguridad de Bogotá para actividades de convivencia. En 2021 firmó otro contrato similar, que posteriormente cedió. Luego trabajó como supernumeraria en la Registraduría durante parte de 2022.

Puede leer: “Lo único que aprendieron en las mejores universidades fue a robarse la plata del pueblo”: Aida Quilcué, formula vicepresidencial de Iván Cepeda

La Silla Vacía indicó que esos cargos estaban dirigidos a personas con formación de bachiller y tenían honorarios de tres millones de pesos mensuales o menos.

El 9 de septiembre de 2022, un mes después de la posesión presidencial de Petro, Cortés constituyó en Bogotá la empresa Kayros Advice SAS, dedicada, según su objeto social, a inversiones y asesorías empresariales.

La compañía fue creada con un capital pagado de 200 millones de pesos y desde entonces, según sus reportes financieros citados por el medio, registró un incremento en activos y movimientos económicos.

Más noticias: Tragedia: Estudiante murió en el colegio luego de recibir un fuerte golpe en el pecho mientras practicaba boxeo

En el 2022 reportaba activos por 293 millones de pesos, 0 ingresos y 0 pasivos. En el 2023 aumentaron los activos a 567 millones de pesos y seguía con 0 ingresos y 0 pasivos. Sin embargo, en el 2024 pasó a tener 642 millones de activos, 478 millones de ingresos y 67 millones en pasivos. Además, en el 2025 se mantuvieron los activos y aumentaron los ingresos en 629 millones con 0 pasivos.

La investigación señala que Kayros Advice no tiene página web ni redes sociales empresariales visibles. También afirma que en varias de las direcciones registradas por la empresa no encontró evidencia de actividad comercial.

Otras noticias: Tragedia: Estudiante murió en el colegio luego de recibir un fuerte golpe en el pecho mientras practicaba boxeo

La Silla Vacía documentó además que Cortés compró un lote en La Calera, en las afueras de Bogotá. Según la escritura pública citada en la investigación, declaró haber pagado 80 millones de pesos por el terreno y posteriormente intentó venderlo por 700 millones de pesos con licencia aprobada para construir una casa campestre.

Otro de los nombres mencionados en el reportaje es el de Alejandro Herazo Mejía, quien participó en la constitución de Kayros Advice y posteriormente creó otras empresas relacionadas con personas cercanas al Gobierno.

Lea aquí: Ricardo Roa estará otros 30 días más fuera de Ecopetrol y esta vez por incapacidad médica

Entre ellas aparece Gracia ERP, sociedad que Herazo creó junto a Jaime Berdugo, actual viceministro del Interior.

La investigación también menciona coincidencias empresariales y relaciones indirectas con Euclides Torres, empresario cercano al petrismo que ha financiado actividades políticas y ha tenido participación en negocios vinculados al actual gobierno.

Dos de las fuentes consultadas por el medio afirmaron que Torres tendría relación con el crecimiento económico alrededor de Cortés. Sin embargo, La Silla Vacía aclaró que no encontró pruebas de financiación directa entre ambos.

Más información: Tragedia: Adolescente de 14 años murió después de desmayarse en una clase de Educación Física

Vanessa Cortés respondió al medio asegurando que el aumento de su patrimonio proviene de actividades de asesoría administrativa y financiera a empresas privadas. También negó conocer a Euclides Torres.

Sobre su relación con Petro, en una respuesta enviada al medio afirmó: “Sobre mi vida personal, me encuentro soltera y rechazo cualquier señalamiento al respecto”.

Presidencia, por su parte, rechazó responder algunas de las preguntas enviadas por La Silla Vacía y argumentó que eran “irrespetuosas”.