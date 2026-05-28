Tragedia: Estudiante murió en el colegio luego de recibir un fuerte golpe en el pecho mientras practicaba boxeo

Colegio en el que murió estudiante luego de recibir un fuerte golpe en el pecho. (Foto: Captura de pantalla Google Maps 28 de mayo 2026)

Estudiante murió en el colegio al recibir golpe en el pecho

Una tragedia sacudió a la comunidad educativa de un colegio del norte de Bogotá luego de que un estudiante de 16 años falleciera tras participar en una práctica informal de boxeo dentro de la institución.

El hecho ocurrió en la sede A del Colegio Prado Veraniego, en la localidad de Suba, donde dos alumnos de grado 11 se encontraban realizando movimientos relacionados con este deporte durante el descanso escolar.

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Estudiante murió en el colegio luego de recibir un golpe en el pecho mientras estaba en el descanso

La víctima fue identificada como Johan Manuel Percy. Según las versiones conocidas hasta ahora, uno de sus amigos le propinó un golpe en el pecho mientras estaban en el descanso.

Familiares del adolescente relataron que, tras el impacto, el menor alcanzó a caminar algunos metros antes de desplomarse frente a varios compañeros.

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“Mi hermano caminó unos pasos más y se desplomó a la mitad de la cancha”, contó la hermana del estudiante en declaraciones entregadas al Ojo de la Noche de Noticias Caracol.

De acuerdo con el relato de la familia, la emergencia se presentó hacia las 9:30 de la mañana. Varios estudiantes intentaron auxiliar al joven mientras llegaban los servicios de emergencia.

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La familiar explicó además que algunos compañeros trataron de reanimarlo y posteriormente lo trasladaron hacia la entrada del colegio para agilizar la atención médica.

El adolescente fue llevado a un centro asistencial, pero, según confirmó su familia, llegó sin signos vitales.

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Tras lo ocurrido, la Policía Metropolitana de Bogotá inició las investigaciones para establecer con exactitud cómo se presentó el incidente dentro de la institución educativa.

Las autoridades manejan como hipótesis preliminar que el fallecimiento estaría relacionado con el golpe recibido durante la práctica de boxeo. Sin embargo, todavía se adelantan análisis y revisiones para determinar si existieron otros factores que hayan influido en la muerte del estudiante.

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Dentro de las diligencias judiciales también se revisan las cámaras de seguridad del colegio para esclarecer el contexto de los hechos y verificar si los estudiantes se encontraban bajo supervisión al momento del incidente.

La muerte de Johan Manuel Percy generó conmoción entre vecinos, familiares y compañeros de estudio. En las últimas horas, decenas de personas participaron en una velatón realizada en el sector para acompañar a la familia y exigir claridad sobre lo sucedido.