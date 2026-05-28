“Lo único que aprendieron en las mejores universidades fue a robarse la plata del pueblo”: Aida Quilcué, formula vicepresidencial de Iván Cepeda

Aida Quilcué, formula vicepresidencial de Iván Cepeda, en el cierre de campaña del Pacto Histórico

Una nueva polémica política se desató en plena campaña presidencial y a pocos días de la primera vuelta presidencial, luego de unas declaraciones de Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, durante un acto público realizado en Yopal, Casanare.

La lideresa indígena cuestionó duramente a sectores formados en universidades de alto prestigio del país y aseguró que muchos de ellos terminaron alejados de las necesidades de la población.

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Nueva polémica tras declaraciones de Aida Quinlcué, fórmula presidencial de Iván Cepeda

“Aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país, lo único que nos dejaron y aprendieron fue robarse la plata del pueblo. Y lo único que nos dejaron fue la exclusión, el odio y el racismo”, dijo Quilcué ante decenas de asistentes durante su intervención pública.

Las palabras de la candidata vicepresidencial generaron una rápida reacción en redes sociales y en distintos sectores políticos, donde varios usuarios interpretaron el mensaje como una generalización contra quienes han accedido a educación superior en universidades privadas.

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Entre las voces críticas estuvo Néstor Morales, director de Blu Radio, quien aseguró que las declaraciones resultaban ofensivas para miles de familias que hacen esfuerzos económicos para garantizar los estudios universitarios a sus hijos.

El periodista y comediante Daniel Samper Ospina también reaccionó públicamente y escribió: “Los enemigos no son los de las disidencias, los de la minería ilegal, los delincuentes, no: los enemigos son los estudiantes de las mejores universidades del país. Criminalizando a los jóvenes como el peor de los fascistas”.

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Aida Quilcué es actualmente senadora de la República y fue anunciada en marzo de 2026 como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico para las elecciones presidenciales.

La dirigente indígena ha construido su trayectoria política desde movimientos sociales y organizaciones indígenas del Cauca, especialmente desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

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La polémica se produce a pocos días de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, en una campaña marcada por fuertes cruces entre candidatos y debates relacionados con desigualdad, corrupción y representación política.