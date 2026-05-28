Ricardo Roa estará otros 30 días más fuera de Ecopetrol y esta vez por incapacidad médica

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, estará 30 días más fuera de la empresa

La ausencia de Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol se extenderá por un mes adicional. Así lo confirmó la junta directiva de la compañía, que informó que el directivo retomaría sus funciones hacia finales de julio y no el próximo 27 de junio, como se había previsto inicialmente.

La decisión se tomó luego de que Roa presentara una incapacidad médica el pasado martes, situación que modificó el cronograma que se había planteado para su regreso a la petrolera estatal.

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Se le acabaron las vacaciones a Ricardo Roa y ahora estará 30 días más por fuera de Ecopetrol

El presidente de Ecopetrol había cumplido primero un periodo de vacaciones y posteriormente iniciaría una licencia no remunerada. Sin embargo, ese trámite quedó suspendido debido a la recomendación médica, lo que prolongará su permanencia fuera del cargo durante 30 días más.

Mientras tanto, Juan Carlos Hurtado Parra seguirá al frente de la empresa como presidente encargado.

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La salida temporal de Roa fue respaldada por la junta directiva en medio de los procesos judiciales que enfrenta relacionados con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y por una investigación asociada a la compra de un apartamento de lujo en el norte de Bogotá.

La Fiscalía imputó a Roa por el delito de violación de topes o límites de gastos en campañas electorales, debido a su papel como gerente de la campaña presidencial de Petro. Según el ente acusador, durante la primera vuelta se habrían excedido los límites establecidos en cerca de 1.388 millones de pesos y en la segunda vuelta en aproximadamente 276 millones.

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Las investigaciones señalan que presuntamente se omitieron gastos relacionados con logística, transporte, alimentación, eventos de cierre de campaña, publicidad y aportes sindicales, entre otros conceptos.

Adicionalmente, el pasado 11 de marzo, la Fiscalía también le imputó el delito de tráfico de influencias de servidor público dentro de una investigación por la adquisición de un inmueble en Bogotá y su posible vínculo con contratos adjudicados por Ecopetrol.

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Antes de asumir la presidencia de la compañía en abril de 2023, Roa fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Por estos hechos, el Consejo Nacional Electoral sancionó tanto a Roa como a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, tras concluir que la campaña habría superado los topes de financiación en más de 3.500 millones de pesos y recibido aportes prohibidos.