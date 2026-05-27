Tragedia: Adolescente de 14 años murió después de desmayarse en una clase de Educación Física

Adolescente murió al desmayarse durante un partido de fútbol en el colegio. (Foto: Google maps)

Adolescente de 14 años murió al desmayarse en una clase de educación física

La comunidad educativa de la Institución Educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar, en Medellín, se encuentra de luto tras la muerte de Danier Romaña Mosquera, un estudiante de 14 años que sufrió un desmayo mientras estaba en la clase de Educación Física.

El hecho ocurrió el pasado lunes 25 de mayo, cuando el menor jugaba un partido de fútbol dentro de la jornada escolar.

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Estudiante de solo 14 años murió luego de desmayarse durante un partido de fútbol

Según El Colombiano, el reporte conocido por las autoridades indica que el adolescente se desplomó repentinamente en medio de la actividad deportiva.

Docentes y personal del colegio reaccionaron de inmediato y activaron los protocolos de emergencia. El estudiante fue trasladado al Hospital San Vicente Fundación en compañía de su madre, pero los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.

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Hasta ahora, las autoridades no han establecido oficialmente qué provocó la muerte del adolescente y continúan recopilando información para esclarecer las circunstancias del caso.

Danier cursaba décimo grado y, según miembros de la institución educativa, era reconocido por su buen desempeño académico y su cercanía con compañeros y profesores.

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Tras conocerse la noticia, la Secretaría de Educación de Medellín expresó sus condolencias a la familia y confirmó que se activó acompañamiento psicosocial para estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Danier Romaña Mosquera. Expresamos nuestra solidaridad a sus familiares, compañeros y comunidad educativa”, señaló la dependencia en un comunicado.

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El martes 26 de mayo, el colegio realizó una ceremonia religiosa y una jornada simbólica para despedir al adolescente. Compañeros, docentes y familiares participaron en un homenaje marcado por globos blancos, mensajes de despedida y muestras de dolor por la inesperada pérdida.

Durante el acto, una profesora recordó al estudiante con un emotivo mensaje frente a toda la comunidad educativa. “Hoy duele pensar que ya no escucharemos tus ocurrencias ni volveremos a coincidir contigo en esos momentos simples que ahora parecen inmensos”.

La ceremonia concluyó con palabras de agradecimiento y homenaje hacia el menor, cuya muerte ha generado conmoción entre estudiantes, profesores y padres de familia en Medellín.