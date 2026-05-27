Paloma Valencia reveló que ya le tiene trabajo a Iván Cepeda si ella gana la presidencia; ¿algún ministerio?

Ya queda menos de una semana para la primera vuelta de las presidenciales y, ante el panorama de las encuestas en la que Paloma Valencia no llegaría a segunda vuelta, la candidata del Centro Democrático ha estado concediendo entrevistas para sumar votantes. Justamente en una de las más recientes dio a conocer si en realidad odia a Iván Cepeda; además de hablar sobre sus sentires por Claudia López.

Después de su evento de cierre de campaña en Rionegro, Antioquia, en el que estuvo acompañada del expresidente Uribe y figuras del espectáculo como Jorge Barón y Jeferson Cossio; Paloma continúa llegando a espacios masivos para dar a conocer sus propuestas; el último de ellos, ‘Impresentables’ de Los40, dirigido por Roberto Cardona.

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Paloma Valencia Paloma Valencia. candidata presidencial. Foto: (Archivo Publimetro Colombia) (Helber Vargas)

Dentro de las muchas preguntas que salieron a la luz en esta conversación, hubo un espacio en el que Valencia reveló cuáles son sus verdaderos afectos por otros candidatos a la presidencia, empezando con Cepeda de quien dijo: “A mí no me cae mal, pero me parece que su proyecto político es peligroso para el país, no es un tema personal. Para lo único que lo tendría en cuenta es para que me haga oposición”.

En el caso de López, Paloma fue tajante en afirmar que tampoco le cae mal, expresando: “A mí me cae bien, lo que pasa es que no pensamos igual, pero es una mujer de la que tengo muchas cosas que le valoro”.

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Encuesta Invamer: Iván Cepeda frenó su crecimiento, pero arrasaría en todos los escenarios de segunda vuelta

Cepeda se mantiene como el candidato presidencial con mayor opción de llegar a la Casa de Nariño, según la más reciente encuesta Invamer contratada por Noticias Caracol y Blu Radio. Aunque el aspirante del Pacto Histórico lidera la intención de voto y vencería a todos sus posibles rivales en una eventual segunda vuelta, el estudio también muestra una señal de alerta para su campaña: su crecimiento parece haberse frenado en la recta final.

En el escenario de primera vuelta, Cepeda alcanza el 44,6 %, apenas 0,3 puntos más que en la medición anterior, lo que sugiere que su candidatura habría llegado a un techo temporal. Mientras tanto, Abelardo de la Espriella aparece como el gran beneficiado del reacomodo electoral, al subir 10 puntos y ubicarse segundo con el 31,6 %. Paloma Valencia, por su parte, cae al 14 %, mientras Sergio Fajardo y Claudia López quedan rezagados con cifras cercanas al 2 %.

La encuesta confirma que una segunda vuelta sería prácticamente inevitable, pues Cepeda no supera el 50 % necesario para ganar en primera ronda. En los duelos directos, el candidato del Pacto Histórico derrotaría a De la Espriella por 52,4 % contra 45,3 %, aunque la diferencia se ha reducido de forma considerable frente a mediciones anteriores. También vencería a Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López con márgenes más amplios.

El panorama deja ver una elección cada vez más polarizada, en la que el centro pierde fuerza y el voto se concentra entre continuidad y oposición. La movilización de indecisos será clave para definir si Cepeda logra sostener su ventaja.