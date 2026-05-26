¿Hubo reconciliación? El inesperado reencuentro entre Valentina Taguado y Pipe Flórez

“Impresentables”es un programa matutino de radio juvenil de Los 40 Colombia, que en un principio estuvo conducido originalmente por Roberto Cardona, Valentina Taguado y Pipe Flórez. Su estilo irreverente y sin filtros lo convirtió en uno de los espacios más virales del país, gracias a una mezcla de humor directo, entrevistas atrevidas y conexiones auténticas con su audiencia.

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Sin embargo, a Valentina Taguado le llegó la propuesta de hacer parte de MasterChef Celebrity 2025, por lo que tuvo que pausar su participación en el formato de ‘Impresentables’. Con su salida, los oyentes solían expresar que se sentía su ausencia y que de verdad esperaban que regresara, pero días después llegó la confirmación por parte de la influencer.

En el tiempo que Taguado estuvo en la famosa emisora, se veía que tenía una cercana relación con Pipe Flórez, con el que incluso la llegaron a relacionar de forma sentimental, pero ambos siempre lo negaron. Posteriormente, nunca se les volvió a juntos y la influencer reveló: “Lo que pasa es que aveces pueden ser amigos o simplemente compañeros de trabajo que se llevan muy bien. Pipe es mi amigo, pero digamos que el resto todos tenían sus vidas apartes, Roberto esta casado, no había más allá de”.

Según Taguado el ambiente laboral era muy bueno, pero que estas relaciones no trascendían más allá y que los considera solo compañeros, pero que finalmente había priorizado su proyectos de manera individual :“Es que yo no soy un programa, yo no puedo ser un programa, ni yo, ni nadie. No es que yo les haya faltado el respeto, no los deje de querer, les he agradecido hasta el último momento.”

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A partir de estas afirmaciones y algunas otras, se empezó a especular que quizá la relación de los ‘Impresentables no había terminado de la mejor manera, por la notaria distancia que tomaron, tras el éxito del programa. Sin embargo, estos rumores llegarían a su fin, o darían pie de una posible reconciliación entre las dos figuras publicas, esto después de que Taguado compartiera un video junto a él con la descripción: “Como dijo Maluma: PAZ”.

Horas antes, Pipe Flórez reveló en Los40 que no tenían contacto y que llevaba alrededor de dos meses sin hablarse con ella, pero haciendo énfasis de que no había un raye entre ellos dos: “Se separan proyectos, cada quien coge su camino y se rompe ese contacto cercano que teníamos, pero parce yo soy la persona más feliz de ver cada que Valentina me sale en un video.”