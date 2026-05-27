Tras perder terreno en varias encuestas, Paloma Valencia pidió no creer en ellas: “son chimbas”

Los resultados de las más recientes encuestas de intención de voto que fueron publicadas hasta el pasado domingo 24 de mayo mostraron de forma consistente que Paloma Valencia estaba perdiendo terreno frente a sus principales rivales: el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y el del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella.

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Pues bien, ante estos resultados, Paloma Valencia sostuvo que no les cree a las encuestas y les pidió a los colombianos hacer lo mismo. Luego, hizo una controvertida analogía.

“Yo les digo a los colombianos: las encuestas son como los contadores de los mafiosos, chimbas. No crean en eso. El contador del mafioso siempre hace esa chimbada. Aquí es la realidad concreta. Vote por la decencia, vote por un proyecto de país, vote por propuestas, vote por lo que Colombia necesita. No se ponga a creer en encuestas chimbas que son de contadores de mafiosos”, manifestó Valencia en una entrevista en la emisora Caracol Radio.

Más tarde, compartió el fragmento en su cuenta oficial en la red social X y añadió: “No se dejen engañar por las encuestas. Voten por la decencia, por las propuestas, por un proyecto serio de país y por lo que Colombia realmente necesita”.

Paloma Valencia arremetió contra Abelardo de la Espriella sin mencionarlo

En la entrevista con Caracol Radio, Paloma Valencia también retomó una reciente polémica protagonizada por Abelardo de la Espriella, quien le pidió a una periodista hacerle zoom a su entrepierna y aseguró que esos detalles le habían hecho ganar espacio con el voto femenino.

Frente a esto, Valencia cuestionó las declaraciones violentas contra las mujeres. “Imagínese el maltrato para las mujeres decir que nosotros votamos por el que la tenga más grande. No hay derecho a que maltraten a una mujer así. Por eso yo invito a la mujer colombiana que no se deje maltratar”, puntualizó Valencia.