¿Evento prohibido? cuestionan a Iván Cepeda por realizar acto de campaña pese a restricción por elecciones

El candidato Iván Cepeda enfrenta críticas a solo días de las elecciones por su aparición en un evento político aparentemente público en Sincelejo, Sucre. El lunes 25 de mayo, también senador estuvo en un encuentro multitudinario organizado por la Asociación de Trabajadores de la Educación (ADES) en el polideportivo homónimo, algo que ha sido señalado como un incumplimiento a la norma que ordena suspender la realización de eventos públicos siete días antes de elecciones.

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La restricción a estos eventos

Según la ley, “los actos de carácter político solo podrán realizarse en recintos cerrados“ entre el 25 de mayo y el 1 de junio, mientras transcurren las elecciones fuera del país, que duran una semana, y los comicios del 31 de mayo. En este sentido, desde múltiples sectores afirman que el evento al que asistió Cepeda va en contravía de esa directriz, incluida en el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026.

“Queridas compañeras y queridos compañeros, todos. Vuelvo a Sincelejo, a esta tierra de Sucre que llevo en mi memoria y en mi corazón, en mi historia familiar, porque aquí nació mi madre, Yira Castro. Y porque, durante años y décadas, he caminado los Montes de María en las luchas populares y al lado de las víctimas de todo el departamento”, dijo el candidato durante el encuentro, al que asistieron cerca de tres mil personas.

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La explicación de la organización

Ante los cuestionamientos, desde la campaña argumentaron que en este caso no aplicaba la restricción, pues se trató de un encuentro privado. De hecho, Ubaldo Corrales, presidente la ADES, sostuvo también que fue un evento privado y cerrado, pues se realizó en el recinto con paredes, mallas y concertinas perteneciente a esa organización y no en una plaza pública. “Este polideportivo es un lugar totalmente cerrado. Nuestras propiedades tienen auditorio, polideportivo y entrada; todo es privado”, dijo en Blu Radio.

Igualmente, Corrales enfatizó que los movimientos políticos que solicitaron el espacio conocían los límites legales y precisó que el evento tenía controles de ingreso como fichos y manillas para no sobrepasar el aforo y asegurar que solo ingresaran personas vinculadas a la convocatoria del Pacto Histórico: “Llegó un momento en que cerraron la puerta y no dejaron entrar a más nadie”.