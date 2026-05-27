Señalan a contratista de la UNGRD de vandalizar sede de Paloma Valencia: revelan prueba reina

Video que muestra al supuesto contratista de la UNGRD señalado de vandalizar la sede de campaña de Paloma Valencia

Esta semana se conoció una grave denuncia según la cual un contratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) habría participado en actos vandálicos contra una sede de la campaña de la candidata presidencial del Centro democrático, Paloma Valencia.

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El caso fue puesto en evidencia por la emisora La FM, que reveló la identidad de varias de las personas que participaron en los desmanes. La Oposición no tardó en hacer eco de estas denuncias y le exigió respuestas al director de la UNGRD, Carlos Carrillo.

“Los medios han identificado a Sergio Alberto Bustos como a uno de los vándalos que atacaron la sede de Paloma Valencia. El señor Sergio Bustos aparece con un contrato vigente en la UNGRD de Petro. Señor Carlos Carrillo, ¿Usted va a permitir que esto quede impune?“, preguntó el congresista electo del Centro Democrático Daniel Briceño.

En otro trino, Briceño publicó un video en el cual se observaba que el presunto contratista tenía una bufanda roja que, al parecer, usó cuando participó en la vandalización. Con esa misma prenda también habría aparecido en una fotografía junto a la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro.

La UNGRD ya se pronunció

A través de la cuenta oficial de la UNGRD en X, esa entidad emitió un pronunciamiento en el que se refirió a las acciones que habría ejecutado el contratista. Entre otras cosas, se desmarcó del comportamiento de los funcionarios no compromete a misionalidad de la institución.

“La UNGRD rechaza cualquier acto contrario a la ley y ratifica su compromiso institucional con la paz, la salvaguarda de los procesos democráticos, la convivencia y el respeto por el ordenamiento jurídico. Las actuaciones individuales de personas vinculadas a hechos objeto de investigación no representan a la entidad ni comprometen su misionalidad. La UNGRD actuará conforme a la ley, respetando el debido proceso y brindando la colaboración requerida por las autoridades”, indicó la entidad en su trino.