Uribe mandó a Jorge Barón a que le diera a Paloma el “besito de la buena suerte” para “derrotar a Cepeda”

El cierre de campaña de Paloma Valencia en Rionegro, Antioquia, tuvo discurso político, tarima, militancia y hasta un toque de televisión clásica colombiana. En medio del evento, el presentador Jorge Barón, una de las figuras más reconocidas de la pantalla chica nacional, apareció junto a la candidata del Centro Democrático y le dio su tradicional “besito de la buena suerte”, gesto que por años se volvió marca registrada en sus programas y presentaciones públicas.

El momento fue publicado en X por la cuenta del Centro Democrático y rápidamente empezó a generar comentarios, no solo por el respaldo simbólico a Valencia, sino por el peso cultural que tiene Barón en varias generaciones de colombianos. Como quien dice, no fue cualquier saludo: fue uno de esos gestos que muchos recuerdan de la televisión de los domingos, los conciertos populares y los shows familiares que hicieron parte de la memoria del país.

En el video, Barón aparece acompañando a Paloma Valencia durante el evento político y, fiel a su estilo, le entrega el famoso “besito de la buena suerte”, una frase que durante décadas se asoció con su manera de animar al público y cerrar momentos especiales. Esta vez, sin embargo, el escenario no era un programa de entretenimiento, sino un cierre de campaña presidencial.

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El gesto de Jorge Barón que se volvió político

La presencia de Jorge Barón en el evento de Valencia llamó la atención porque mezcla dos mundos que en Colombia suelen cruzarse con facilidad: la farándula y la política. El presentador ha sido una figura de alta recordación por programas como “El show de las estrellas”, desde donde llevó música, humor y entretenimiento a distintas regiones del país.

Por eso, verlo en un acto de campaña no pasó desapercibido. Para los simpatizantes de Paloma Valencia, el gesto fue leído como una muestra de cariño y apoyo a la candidata en la recta final. Para otros usuarios, en cambio, fue una escena curiosa que volvió a poner sobre la mesa el papel de las figuras famosas en las campañas políticas.

El “besito de la buena suerte” terminó convertido en una especie de guiño electoral. Aunque no es un discurso ni una propuesta de gobierno, sí funciona como imagen de campaña: una figura popular, un gesto reconocible y una candidata intentando conectar con públicos más amplios en un momento clave.

Paloma Valencia cerró campaña en Antioquia

El evento se realizó en Rionegro, Antioquia, uno de los territorios con fuerte presencia política del uribismo. Allí, Paloma Valencia buscó reforzar su mensaje de cierre ante simpatizantes del Centro Democrático y seguidores de su candidatura presidencial.

La publicación del partido en X ayudó a que el momento se viralizara entre usuarios que comentaron la aparición de Jorge Barón y la forma en la que el presentador puso su sello personal en el evento. Y es que, en campaña, cada imagen cuenta: una frase, un abrazo, una canción o, en este caso, un “besito” pueden terminar dando más conversación que un discurso completo.

MIRA se adhiere a la candidatura de Paloma Valencia

Lo cierto es que la escena dejó una postal bastante particular del cierre de Valencia: una candidata presidencial recibiendo el tradicional gesto de buena suerte de uno de los presentadores más recordados de Colombia. Para algunos fue un momento tierno y nostálgico; para otros, una nueva muestra de cómo la política busca apoyarse en figuras populares para ganar cercanía.

Así las cosas, Jorge Barón volvió a hacer lo suyo: aparecer en tarima, robarse un pedazo de la atención y dejar una frase que, esta vez, no quedó solo en la televisión, sino metida de lleno en la conversación electoral.

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