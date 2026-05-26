Claudia López denunciará al presidente Petro por participación indebida en política

La exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López arremetió contra el presidente Gustavo Petro tras afirmar que no les está brindando a los aspirantes a relevarlo las garantías electorales suficientes para participar en los comicios del próximo domingo 31 de mayo.

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En un video que publicó en sus redes sociales oficiales, Claudia López dio detalles sobre lo que considera una falta de reglas justas en estas elecciones. Entre otras cosas, señaló que no le preocupa tanto la influencia de los grupos armados ilegales como la injerencia del poder Ejecutivo en las votaciones.

López interpuso una denuncia contra el presidente Gustavo Petro por indebida participación en política. La exalcaldesa hizo la revelación tras una reunión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales. Además, señaló que este martes 26 de mayo interpondrá la denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que es el juez natural del presidente de la República. Incluso advirtió que lo denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Claudia López manifestó su confianza en la Registraduría

Según los argumentos de la exalcaldesa de Bogotá, el primer mandatario ha utilizado sus canales oficiales para ejercer “violencia política” en contra de su candidatura.

“El proceso electoral del domingo no fracasará por los grupos armados ni por la Registraduría. Los votos se van a contar sin fraude gracias a la Registraduría. La mayoría de los colombianos podrá votar sin costreñimiento armado. La mayor falta de garantía en este proceso electoral, el mayor causante de falta de garantías en la democracia colombiana es el presidente de la República. Él es el mayor factor perturbador de este proceso electoral”, argumentó Claudia López.

En ese sentido, señaló que debe sentarse un precedente para recordarles a los presidentes que no pueden ejercer el poder para participar de forma indebida en política “impunemente”.

Por último, señaló que siente gratitud por los colombianos y advirtió que esta es su primera campaña presidencial.