Así fueron los cierres de campaña de Paloma Valencia, Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda en Bogotá, Medellín y Barranquilla

Los candidatos presidenciales Iván Cepeda, Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia realizaron este domingo, 25 de mayo, sus actos de cierre de campaña en tres de las principales ciudades del país, en una jornada marcada por asistencias masivas, mensajes a los votantes indecisos y discursos centrados en seguridad, cambio político y unidad nacional.

A pocos días de la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo, los tres candidatos se concentraron en escenarios simbólicos de Barranquilla, Medellín y Bogotá, buscando consolidar apoyos en una contienda que sigue abierta, especialmente por el porcentaje de ciudadanos que aún no define su voto.

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El senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, encabezó una multitudinaria concentración en el Par Vial de Barranquilla. Desde allí reivindicó sus vínculos familiares con la región Caribe y defendió la continuidad del proyecto político liderado por el presidente Gustavo Petro.

Durante su intervención, Cepeda insistió en que su propuesta se construyó “en la calle y en los territorios”, y planteó que un eventual nuevo gobierno progresista tendría como eje principal la justicia social y la inclusión de los sectores históricamente excluidos.

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El candidato oficialista también lanzó críticas contra Abelardo De la Espriella, a quien señaló de representar una visión política extrema, mientras llamó a sus seguidores a mantener la movilización hasta el día de las elecciones.

En Medellín, Abelardo De la Espriella reunió a cientos de simpatizantes en la plaza de eventos La Macarena, donde volvió a enfatizar su discurso de autoridad, seguridad y respaldo a la fuerza pública.

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El candidato apareció, como en otros eventos recientes, detrás de un vidrio blindado instalado sobre la tarima debido a las medidas de seguridad adoptadas durante la campaña.

En medio de banderas y presencia de veteranos militares, De la Espriella aseguró que su candidatura logró crecer pese a las críticas y ataques que, según afirmó, enfrentó durante los últimos meses.

“Solo falta conquistar las urnas”, expresó ante sus seguidores, al tiempo que aseguró que desde Antioquia comenzará una nueva etapa política para el país.

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Por su parte, Paloma Valencia cerró campaña en el Movistar Arena de Bogotá con un evento en el que estuvo acompañada por dirigentes políticos, exfuncionarios y figuras cercanas al uribismo.

La candidata del Centro Democrático centró su discurso en la necesidad de construir “una Colombia segura”, con oportunidades económicas y condiciones para que los jóvenes permanezcan en el país.

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Valencia estuvo acompañada en tarima por su hija menor y recibió el respaldo de dirigentes como el expresidente César Gaviria, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez y varios de los exprecandidatos que participaron en la Gran Consulta por Colombia.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada ocurrió con la intervención de María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, quien pidió apoyo electoral para Valencia y destacó su experiencia política y conocimiento del país.

De este modo, los principales candidatos entran a la fase final de la campaña, que muy probablemente irá a una segunda vuelta.