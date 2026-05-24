Mamá de Yeison Jiménez “aletó con el corazón” y confirmó su apoyo a Paloma Valencia

Queda una semana para la primera vuelta de las presidenciales y los candidatos siguen sumando alianzas, incluso más allá del panorama político. Es el caso de Paloma Valencia, quien recibió el apoyo de la madre del fallecido cantante Yeison Jiménez.

Ya pasaron más de cuatro meses desde el trágico accidente aéreo que cobró la vida de Jiménez y la de cinco personas que hacían parte de su equipo de trabajo, situación que dejó un triste vacío en sus fanáticos y una gran preocupación en su familia por el devenir de las empresas del cantante.

Yeison Jiménez - Sonia Restrepo Captura" Expediente Final - Caracol

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Justamente, Luz Mery Galeano, en procura de lo que ella considera es la mejor opción política para el legado de su hijo, hizo visible su apoyo a Paloma Valencia, proyecto político que la convence a ella y a la mayoría de las personas que la rodean. Acto que hizo visible mediante un video en el que se le ve portar una gorra de la candidata del Centro Democrático.

“Es hora de apoyar a las mujeres, de dejar el machismo y apoyar a las mujeres; somos berracas, echadas para adelante y podemos hacer un mejor país para todos. Yo los invito a todos a que apoyen a la doctora Paloma. Yo sé que con ella en la presidencia vamos a estar bien y vamos a apoyarnos entre todos”, expresó la progénitora de ‘El Aventurero’.

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Excorista de Yeison Jiménez se retiró de ‘La Banda del Aventurero’ y les montó competencia

Miguel Huertas, quien fuera el corista principal de Yeison Jiménez, anunció su retiro de ‘La Banda del Aventurero’ tras una serie de desacuerdos públicos con el mánager de la agrupación, Rafael Muñoz. El conflicto estalló luego de que la administración decidiera lanzar un reality para buscar una nueva voz principal, una medida que Huertas criticó fuertemente al considerar que se debía priorizar el talento interno de los músicos que ya acompañaban al “Aventurero”.

Tras su salida, el cantante decidió “montarle competencia” a su antiguo equipo lanzando su propio proyecto solista bajo el nombre “Miguel Huertas y su Banda”, con un debut programado para este 15 de mayo. Sin embargo, su camino independiente no será sencillo: el mánager de Jiménez advirtió que Huertas podría enfrentar complicaciones legales, ya que presuntamente tiene contratos vigentes con otra compañía que le impedirían desarrollar su carrera de forma autónoma por el momento.

En Bochincheros de Publimetro Colombia hablamos al respecto; y también sobre todo lo relacionado con la polémica del influencer que aseguraba tener chats con lo que revelaría, supuestamente, una relación sentimental entre la esposa de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo, y el cantante Ciro Quiñones.