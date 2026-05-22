“Medellín no será bodega del narcotráfico”: Federico Gutiérrez reaccionó a incautación de 5 toneladas de marihuana

Federico Gutiérrez reaccionó al operativo realizado por la Policía y la Fiscalía en Medellín que permitió la incautación de cinco toneladas de marihuana y la captura de cinco presuntos integrantes de estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de drogas.

A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que este procedimiento representa uno de los golpes más fuertes contra las economías ilegales en la ciudad durante este año.

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Federico Gutiérrez reaccionó a la gigantesca incautación de marihuana en Medellín

“Medellín no será bodega del narcotráfico: cinco toneladas de marihuana fueron sacadas de circulación y se capturaron a cinco presuntos integrantes de estructuras criminales en uno de los golpes más contundentes contra las economías ilegales este año”, escribió Gutiérrez a través de su cuenta de X.

El alcalde agregó que el cargamento provenía del departamento del Cauca. “Este cargamento, proveniente del Cauca y avaluado en cerca de 5.000 millones de pesos, pretendía inundar varios sectores de la ciudad”, señaló.

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La reacción del alcalde se produjo luego del operativo adelantado en el sector de Belén Aguas Frías, donde las autoridades interceptaron un camión que ingresaba a un parqueadero con el cargamento de marihuana oculto en su interior.

Según la investigación, la droga iba a ser distribuida en diferentes zonas del suroccidente de Medellín, entre ellas Santa Fe, Barrio Antioquia, Trinidad, El Poblado y Altavista.

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En el procedimiento fueron capturados cinco hombres entre los 26 y 56 años, quienes, de acuerdo con las autoridades, estarían vinculados a los grupos delincuenciales “La Unión”, “Barrio Antioquia” y “Las Violetas”.

Entre los detenidos figura un hombre conocido con el alias de Mello, señalado como presunto coordinador de la estructura criminal “Las Violetas”.

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Fico aseguró que las autoridades continuarán adelantando operativos contra las estructuras dedicadas al narcotráfico y otros delitos en la ciudad.

“Vamos por cada estructura, cada ruta y cada delincuente que pretenda sembrar miedo o financiar el crimen en Medellín. No vamos a parar”, afirmó.

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De acuerdo con la Policía, con esta incautación se evitó la comercialización de más de cinco millones de dosis de marihuana, las cuales, presuntamente, iban a circular en distintos sectores de la capital antioqueña.

Las autoridades también incautaron cuatro teléfonos celulares y el vehículo utilizado para transportar el estupefaciente, elementos que harán parte de la investigación judicial que continúa en desarrollo.