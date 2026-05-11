María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, reveló a quién va a apoyar para las próximas elecciones y no es su suegro

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, sorprendió al revelar públicamente cuál será su respaldo político de cara a las próximas elecciones presidenciales. Aunque su suegro, Miguel Uribe Londoño, también participa en la contienda, aseguró que tomó una decisión pensando en el futuro del país, en sus hijos y en lo que, según afirmó, habría querido su esposo antes de morir.

“Yo hoy decido en lo personal, esto me representa a mí y a mis hijos”, expresó durante una entrevista con Noticias Caracol, en la que habló sobre el panorama político y la necesidad, según dijo, de evitar que Colombia continúe viviendo en medio de la violencia y el duelo.

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María Claudia Tarazona reveló a cuál candidato para a apoyar en las elecciones presidenciales 2026

La viuda de Miguel Uribe Turbay afirmó que su decisión está ligada a la voluntad que habría expresado su esposo antes de morir. “Y te voy a decir por qué la quiero apoyar, porque esa fue la voluntad de Miguel. Eso quería Miguel, que si no era él fuera un candidato del Centro Democrático”, señaló.

En medio de su declaración también lanzó fuertes críticas frente a una eventual llegada de Iván Cepeda a la Presidencia de la República. “Aquí hay un gran propósito como país y como colombianos y es que tenemos que evitar a toda costa que Iván Cepeda sea el próximo presidente. Por la paz, por la seguridad, por nuestros hijos, por nuestros muertos, por nuestra historia y porque Colombia no siga siendo un país en duelo”, manifestó.

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Tarazona aseguró que Colombia no puede seguir normalizando el dolor causado por la violencia. “Es que Colombia es un país que vive en duelo. Eso no puede seguir siendo sostenible en la vida, es que no puede haber niños como Alejandro que sigan llorando la muerte de sus papás todas las noches, sin que nadie les tenga una respuesta de por qué les asesinan a sus madres”, dijo.

Sobre la candidatura de su suegro, María Claudia Tarazona reconoció su trayectoria política y el dolor que ha enfrentado tras el asesinato de su hijo. “Claro, Miguel papá tiene las banderas de su hijo, tiene todo el derecho, todas las credenciales para hacer lo que está haciendo. Yo creo que hubiera hecho un gran papel en Colombia, pero en este momento desafortunadamente no tiene una posibilidad por lo que los números nos están mostrando”, afirmó.

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También destacó el sufrimiento que ha cargado la familia a causa de la violencia. “Yo lo respeto, creo que ha sido un colombiano que ha tenido que cargar con el peso de la violencia. Él ha estado en esta silla y ha estado en la silla que nadie quiere estar, que es ver morir a un hijo de la manera como él vio”, concluyó.

Finalmente, María Claudia Tarazona confirmó que su apoyo en las próximas elecciones será para Paloma Valencia, al considerar que es la candidata con mayores posibilidades de ganar una eventual segunda vuelta presidencial.