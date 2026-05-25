Andrés Cepeda, ¿de cantante a presidente? Se la ‘montaron’ con un político y soltó este inesperado mensaje

El reconocido cantautor bogotano Andrés Cepeda sacudió las plataformas digitales al publicar una imagen simulando una posesión del Ejecutivo, respondiendo con sátira directa a los miles de usuarios que, por una supuesta confusión de apellidos o simplemente burlas, lo daban como candidato político para los próximos comicios en Colombia.

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El ‘malentendido’ digital escaló a grandes niveles luego de que el intérprete de “Día Tras Día” promocionara su trabajo por redes sociales y la mayoría de sus comentarios eran internautas presuntamente confundiéndolo explícitamente con el senador y candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, con quien comparte apellido y un sutil parecido físico.

“Porque usted lo ha pedido”: La imagen que parodió el debate nacional

Lejos de esquivar la controversia que previamente lo obligó a desactivar comentarios en Instagram, el artista aprovechó su cuenta oficial de X para redoblar la apuesta de manera jocosa. Cepeda difundió un montaje donde aparece sonriente frente a un podio oficial con el escudo de la República de Colombia, portando la banda presidencial tricolor y acompañado por figuras que están disputando la carrera a la Casa de Nariño. Al pie de la gráfica, la frase “PORQUE USTED LO HA PEDIDO...” consolidó la parodia de lo sucedido en redes.

“¡Este próximo domingo hazlo por quien quieras pero sal a votar!”, puntualizó el cantante en el texto que acompaña el post, usando una bandera de Colombia. La publicación generó una explosión inmediata en las métricas de la red social, acumulando miles de interacciones en pocos minutos. De esta manera, el artista transformó la “recocha” digital y la confusión en una campaña pedagógica de cultura democrática, sin perder el tono humorístico.

De los escenarios al podio: El contexto sobre lo que sucedió en las redes

La tensión entre el ámbito del entretenimiento y la política nacional se encendió días atrás cuando comentarios descontextualizados inundaron sus perfiles. Mensajes como “Voy a votar por ti” o “Serás el mejor presidente de Colombia de todos los tiempos” colmaron las casillas del compositor, obligándolo a emitir declaraciones explícitamente serias ante el temor de afectaciones a su marca personal.

“¿Será que no sabes que no tengo absolutamente nada que ver con ese candidato ni con nada de política?”, contestó de manera tajante el cantante a un seguidor en su momento, añadiendo en réplicas posteriores: “No tengo nada que ver con política, por favor”. La persistencia del ecosistema digital en encasillarlo bajo banderas partidistas motivó esta respuesta gráfica definitiva, la cual desactiva los ataques mediante el uso estratégico del humor. A pesar de que el bogotano ha dejado claro que el único voto que le interesa conquistar es el de su audiencia musical, la publicación actual redirige el foco hacia la importancia de acudir a las urnas el próximo domingo.