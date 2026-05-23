Abelardo De La Espriella en cierre de campaña: embarcaciones en el río Magdalena mostraron su apoyo en Barranquilla

Foto embarcación con mensajes de apoyo a Abelardo De La Espriella sorprendió en masivo cierre de campaña en Barranquilla.

La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella vivió una de sus jornadas más multitudinarias en Barranquilla durante el cierre político realizado en la explanada del Pabellón de Cristal del Gran Malecón del Río, donde miles de simpatizantes acompañaron al candidato y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. En medio del evento, una embarcación que navegó por el Río Magdalena llamó la atención de los asistentes al exhibir mensajes de respaldo al aspirante presidencial y sumarse al ambiente de euforia que rodeó la concentración.

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Desde tempranas horas de la tarde, decenas de personas comenzaron a llegar al escenario habilitado para el cierre de campaña de ‘el Tigre’, como es conocido De La Espriella entre sus seguidores. Según los organizadores, se esperó la asistencia de más de 40 mil personas, aunque la alta demanda obligó a habilitar 10 mil entradas adicionales luego de agotarse rápidamente los primeros boletos gratuitos dispuestos para el encuentro político.

Embarcación con mensajes de apoyo a Abelardo De La Espriella sorprendió en masivo cierre de campaña en Barranquilla

El movimiento Defensores de la Patria señaló que el evento representó mucho más que un simple acto de campaña y lo definió como una demostración de respaldo ciudadano a una propuesta enfocada en la autoridad, el progreso y la libertad económica.

“Este encuentro representó mucho más que un acto de campaña; fue un espacio de participación ciudadana para quienes creen en un modelo de autoridad, progreso y libertad económica, bajo el respeto por la Constitución, la ley y los valores democráticos”, manifestó el movimiento político.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando una embarcación navegó por el Río Magdalena mostrando mensajes de apoyo a la candidatura de Abelardo De La Espriella, mientras desde tierra los asistentes respondían con aplausos y arengas. La imagen se convirtió rápidamente en uno de los símbolos del cierre político en la capital del Atlántico.

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Durante los días previos al evento, la campaña había promovido la jornada como una muestra de fuerza popular y respaldo masivo al candidato presidencial.

“Estamos a pocos días de hacer historia y derrotar definitivamente a ‘Los de Siempre’. A pesar de la censura, la guerra sucia y los intentos por callarnos, ‘el Tigre’ sigue en pie y más fuerte que nunca, respaldado por el poder inquebrantable del pueblo colombiano”, expresó la campaña en uno de los mensajes difundidos antes del encuentro.

En la antesala del cierre político, Abelardo De La Espriella también aprovechó para enviar un mensaje de respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de las controversias y ataques políticos registrados en los últimos días.

“El único enemigo es Cepeda. Condeno cualquier ataque contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, a quien aprecio y admiro. ¡Firme por la Patria!”, publicó el candidato en su cuenta de X.

Por su parte, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del movimiento, aseguró que el país enfrentaba un momento decisivo frente a proyectos políticos que, según afirmó, amenazaban el modelo institucional colombiano.

A las declaraciones también se sumó Mauricio Gómez Amín, jefe de debate de la campaña, quien sostuvo que los recientes ataques provenientes de otros sectores políticos eran una señal del crecimiento que, según dijo, había tenido el candidato en las encuestas.

“El desespero de las otras campañas los ha llevado a cruzar el límite que no se cruza en política: meterse con la familia de Abelardo”, afirmó Gómez Amín.

El dirigente político además hizo un llamado a la unidad de los sectores de oposición y pidió respaldo masivo para las elecciones presidenciales.

“Por la patria, por sus hijos y por sus familias, rodear a Abelardo el 31 de mayo votando por él masivamente. El voto a la presidencia es un voto independiente, rebelde y libre”, expresó.

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El cierre de campaña convirtió nuevamente al Gran Malecón de Barranquilla en escenario de uno de los eventos políticos más grandes de la temporada electoral, mientras la campaña de Abelardo De La Espriella buscó consolidar en la región Caribe uno de sus principales fortines políticos rumbo a las elecciones presidenciales.