Tren interoceánico: Petro le ordenó a la ANI priorizar los estudios y mostró por dónde pasaría

Recorrido del tren interoceánico propuesto por Petro. (Foto: Captura de pantalla / Presidencia)

El presidente de Gustavo Petro anunció que ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) priorizar los estudios del proyecto de tren interoceánico que busca conectar los océanos Pacífico y Atlántico a través del Chocó.

El mandatario publicó en sus redes sociales una imagen con el recorrido proyectado del corredor férreo y aseguró que esta iniciativa podría convertirse en una alternativa estratégica para el comercio internacional frente a las dificultades que enfrenta actualmente el Canal de Panamá por la crisis climática.

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Petro ordenó priorizar los estudios del tren interoceánico que propuso

“Este es el estudio de recorrido del tren interoceánico más corto posible en Colombia”, escribió Petro a través de su cuenta de X en donde publicó un mapa en el que ya señaló el recorrido que haría el tren interoceánico.

En el mismo mensaje, Petro aseguró que dio la orden para acelerar los estudios técnicos del proyecto.

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“Ordeno a la ANI priorizar los estudios de este proyecto, que dada las afectaciones que por crisis climática empieza a sufrir el Canal de Panamá, puede ayudar de manera importante al comercio mundial y sería de gran beneficio económico para Colombia y el Chocó”, señaló.

La propuesta hace parte de la apuesta del Gobierno nacional por reactivar el sistema férreo colombiano y desarrollar corredores logísticos que conecten ambos océanos.

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Aunque el presidente no entregó detalles técnicos completos del trazado, el mapa compartido por Petro muestra un corredor que atravesaría zonas del Chocó para unir el Pacífico con el Caribe colombiano.

Petro aseguró además que el corredor no solo estaría diseñado para transporte ferroviario, sino también para fortalecer la conectividad tecnológica del país.

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“No olvidar que además de ser línea férrea eléctrica y poderosa debe contener la postura de cables de fibra óptica también poderosos para que Colombia pueda unir los cinco continentes en las redes de la supercomputación y la inteligencia artificial en el futuro”, afirmó.

Hasta el momento, el proyecto permanece en etapa de estudios preliminares y no se ha informado oficialmente sobre costos definitivos, cronogramas o fuentes de financiación.