Uribe sorprendió con consejo al oído al ELN y el Clan del Golfo para que no “confíen en Cepeda”

Queda solo una semana para la primera vuelta de las presidenciales y, más allá de los candidatos, hay muchas figuras políticas que, sin participar en los sufragios, son capaces de mover las fichas del tablero, como el caso de Álvaro Uribe, expresidente que le mandó un contundente mensaje a algunos grupos ilegales, para que no se “confíen de Iván Cepeda”.

El exmandatario, quien ha estado al pie de la línea con la candidata Paloma Valencia, emitió un contundente video por medio de su cuenta de ‘X’, imágenes que fueron grabadas en el municipio de Segovia, Antioquia; horas después del evento de cierre de campaña de Paloma que se realizó en Rionegro.

En el clip Uribe mencionó a varios grupos armados para “aconsejarlos” por lo que él considera, con sus fuentes, que será una traición si Cepeda llegase a ganar la Presidencia.

“Un mensaje al ELN, FARC, Autodefensas Gaitánistas, Clan del Golfo: no se confíen de Cepeda, apenas sienta un apretón de los Estados Unidos, los entregan. Ellos saben de la traición como en Cuba y en Venezuela; con Paloma las cosas son en serio, un sometimiento a la justicia de acuerdo con la Constitución y de frente”, fueron las palabras de Uribe.

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Cepeda aseguró en Cartagena que le hará un homenaje nacional a Petro apenas gane la Presidencia

A una semana de la primera vuelta de las presidenciales, los más opcionados para reemplazar a Gustavo Petro en Casa de Nariño realizaron varios eventos de cierre de camapaña, uno de los más sonados, el de Iván Cepeda, quien en Cartagena dio a conocer que le hará un gran homenaje a su antecesor apenas se ponga la banda tricolor.

El sector de ‘La Boquilla’ en la amurallada fue el elegido por la campaña de Cepeda para hacer el penúltimo evento de cierre, ya que Barranquilla será la última parada. Justamente en el discurso, el candidato dio unas declaraciones que generaron gran conversación, no solo por el hecho de notar su seguridad de ganar las votaciones en primera, sino también por el homenaje que tiene planeado para Petro.

“Ni la manipulación mediática ni las encuestas que distorsionan la realidad, ni la violencia, ni las amenazas, ni el fraude podrán detener la ola progresista. El próximo 31 de mayo tenemos una cita con la historia y la vamos a cumplir. Les hacemos la invitación a que triunfemos el 31 de mayo”, afirmó el candidato del Pacto Histórico.

“Desde el primero de junio nos concentraremos en la labor de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro; en ese empalme la primera decisión que tomaremos será hacerle un gran homenaje nacional al presidente Petro, para decirle "gracias por haberle cumplido al pueblo colombiano”“, añadió frente a miles de personas.

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