Nunca antes tantas miradas sobre una elección: más de 800 observadores internacionales acompañarán las presidenciales

Colombia llega a las elecciones presidenciales del 31 de mayo bajo una lupa internacional sin precedentes.

A la fecha, 746 observadores internacionales están acreditados o en proceso de acreditación, y la proyección oficial es superar los 800 observadores antes del día de la votación, lo que convertiría a 2026 en la elección con la Misión de Observación Internacional (MOI) más robusta en la historia del país. En 2022, la primera vuelta presidencial contó con 370 observadores y la segunda con 418. El salto es significativo.

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El escenario de esta antesala institucional fue el foro “Colombia 2026: el mundo observa”, convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la revista CAMBIO, donde se discutió el papel de la observación internacional como garantía democrática y mecanismo de legitimidad en un contexto político especialmente sensible.

Vigilancia dentro y fuera del país

La dimensión del acompañamiento no se limita al territorio nacional. Para las votaciones en el exterior, que se desarrollan entre el 25 y el 31 de mayo, el CNE ha acreditado 7.043 testigos electorales, junto con más de 3.400 auditores y observadores que vigilarán el proceso. Actualmente, el 84,3% de las mesas de votación en el exterior cuentan con vigilancia activa.

A esto se suman 2.111 observadores nacionales y 229 observadores internacionales ya acreditados, mientras continúan los procesos de acreditación adicionales. El mensaje institucional es claro: la democracia no solo se ejerce, también se vigila.

Un mapa global de observación

La misión internacional incluye organismos y delegaciones de América Latina, Europa, Asia y Norteamérica. Entre ellos figuran entidades como Transparencia Electoral, IDEA Internacional, IFES, IRI, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), la Comisión Electoral de la India y autoridades electorales de México, Ecuador y Guatemala.

Además, la participación anunciada del senador estadounidense Marco Rubio ha generado conversación política y expectativa internacional sobre el proceso colombiano.

El foro sirvió también para discutir estándares internacionales, riesgos emergentes en América Latina y lecciones comparadas de países que han enfrentado crisis de legitimidad electoral.

Tecnología y blindaje institucional

Más allá del número de observadores, el CNE ha reforzado sus soluciones tecnológicas de cara a la modernización del sistema electoral colombiano.

Entre las herramientas implementadas están la Plataforma Única de Acreditación de Actores Electorales, la aplicación móvil Comitium en línea para validación de credenciales y registro fotográfico de formularios E14, así como un simulacro nacional de la solución tecnológica integral que alcanzó cobertura del 98,8% de las mesas.

Para el presidente del CNE, el magistrado Cristian Ricardo Quiroz Romero, abogado y experto en derecho procesal y derechos humanos, la presencia internacional es una señal de confianza institucional. Según ha señalado, la llegada de más de 800 observadores demuestra que el mundo deposita confianza en el sistema electoral colombiano.

Lo que viene

El 29 de mayo se instalará oficialmente la Misión de Observación Internacional en Bogotá. Dos días después, el 31 de mayo, Colombia elegirá presidente o presidenta.

En medio de cuestionamientos políticos, polarización y debate público sobre garantías, el dato central permanece: estas elecciones serán las más observadas en la historia del país. Y eso, en democracia, nunca es un detalle menor.