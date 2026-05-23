Uribe acusó a Cepeda de promover asesinatos y el senador respondió fuertemente: “Racismo y fascismo”

Una fuerte confrontación verbal se registró en las últimas horas entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro. El intercambio de mensajes, emitido a través de sus cuentas oficiales en la red social X, escaló rápidamente después de una serie de calificativos personales y señalamientos de índole delictiva y discriminatoria, generando una ola de reacciones en el escenario político nacional.

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El detonante del enfrentamiento fue una publicación del exmandatario Uribe Vélez, en la que utilizó una analogía cultural para arremeter contra el congresista. En su mensaje, el líder del Centro Democrático aseguró: “Hay dos apaches, uno noble y superior, el gran indio americano y el otro apache es Cepeda, promotor de asesinatos y asaltador de residencias”. La afirmación vinculó de manera directa al líder del Pacto Histórico con conductas criminales de alta gravedad.

La respuesta de Iván Cepeda: señalamientos de racismo

La réplica por parte de Iván Cepeda no se hizo esperar y se enfocó en rechazar la comparación etnolingüística utilizada por el expresidente, tildándola de ofensiva pueblos indígenas. El parlamentario defendió la dignidad y acusó a Uribe de promover discursos de odio.

“RACISTA. El pueblo Apache es uno solo. Una gran cultura, generosa y guardiana de la naturaleza. Se ha intentado exterminarla con juicios racistas como el suyo. Pero no han podido. Ese gran pueblo ha logrado resistir al despojo y la violencia extrema. Así usted intente disimularlo, lo suyo es racismo y fascismo”, sentenció Cepeda en su cuenta oficial.

El debate en plataformas digitales se centró de inmediato en el impacto de estas narrativas en la polarización social del país, cuestionando el uso de referentes históricos de pueblos originarios para la descalificación de opositores políticos.

Nuevos señalamientos por presunta promoción de homicidios

Lejos de mermar la tensión, el expresidente Álvaro Uribe Vélez insistió en sus críticas y publicó un nuevo mensaje complementario en el que subió el tono de las acusaciones, involucrando la seguridad de otros miembros de su colectividad política.

En esta segunda intervención, el exjefe de Estado sostuvo de manera taxativa: “Cepeda, con la frialdad y la calma que reclama, promovió el asesinato de Miguel Uribe y ha buscado por todos los medios que a mí me ocurra lo mismo”.

Hasta el momento, no se han presentado denuncias formales ante los estrados judiciales respecto a estas últimas afirmaciones por parte del líder del Centro Democrático, ni se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades competentes sobre las graves imputaciones ventiladas de manera pública por ambos líderes políticos.