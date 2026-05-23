Así fue el café entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo que no terminó en alianza: “No vamos a irnos a ese precipicio”

A pocos días de la primera vuelta presidencial, Paloma Valencia y Sergio Fajardo se sentaron a tomar café en el Hotel El Prado de Barranquilla, en una conversación pública que dejó claro un punto central: hubo diálogo, hubo diferencias y hubo advertencias sobre el rumbo del país, pero no una alianza electoral.

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El encuentro se dio luego de que la candidata del Centro Democrático invitara al exgobernador de Antioquia a conversar. Fajardo aceptó, pero bajo una condición política importante, que este no fuera un encuentro reservado, sino una conversación de cara a la opinión pública. Desde el inicio, ambos insistieron en el respeto personal que se tienen, aunque también dejaron sobre la mesa que representan caminos distintos.

Valencia abrió el diálogo agradeciendo que Fajardo hubiera aceptado la invitación y planteó el eje de su mensaje y es la defensa de la democracia, la Constitución, la libertad y el bienestar social. “Hay que preservar esta democracia, hay que preservar una talla que usted da a nuestra Constitución, donde tenemos que lograr que este país viva en libertad”, afirmó la candidata.

Paloma Valencia insistió en construir puentes

La candidata del Centro Democrático buscó presentar el café como un espacio para encontrar puntos comunes entre sectores diferentes. Según dijo, el país atraviesa un momento en el que es necesario “sumar entre diferentes” y construir una alternativa que respete el Estado social de derecho.

Valencia también cuestionó el llamado a una constituyente y sostuvo que ese escenario podría concentrar varios de los riesgos que, según ella, ha visto durante el actual gobierno. “Todo lo que ha pasado en este Gobierno, desconocer el equilibrio de poderes, atacar el Banco de la República, atacar las cortes, estigmatizar la oposición, se puede concretar en un proyecto, en un régimen en la Constitución”, dijo.

Más adelante, la candidata insistió en que su intención no era pedirle a Fajardo que cambiara su identidad política. “Yo no estoy tratando que usted se vuelva como yo, que yo me vuelva como tú. Uno es lo que es y su identidad política tiene que estar al alza”, señaló.

Fajardo marcó distancia y defendió su propio camino

Fajardo, por su parte, respondió que aceptó el encuentro por el respeto que siente por Valencia, pero fue enfático en que su proyecto político no se mueve por adhesiones automáticas ni por acuerdos de última hora. “Si yo no tuviera respeto por ti, considero que eres una persona seria, honesta, tenemos ideas muy diferentes en muchos temas, aquí no estaba sentado yo”, dijo.

El candidato de centro centró buena parte de su intervención en la polarización política del país, asociada, según él, a las figuras de Gustavo Petro y Álvaro Uribe. En ese sentido, afirmó que ese camino no le conviene a Colombia porque conduce a “una Colombia dividida, con miedos, con rabias”.

También cuestionó al presidente Petro por su insistencia en una asamblea constituyente. “Yo creo que la actitud del presidente Petro de patear todo lo que no le sirve, lo que no obedece sus razones, sus intereses, lo golpea, lo maltrata y respeta la separación de poderes, es un peligro muy grande para Colombia”, afirmó.

El cruce sobre Uribe y la violencia

Uno de los momentos más sensibles de la conversación se dio cuando Fajardo mencionó un episodio ocurrido en Medellín, relacionado con un mural sobre falsos positivos y el expresidente Álvaro Uribe. Fajardo lo usó como ejemplo de la confrontación que, según él, atraviesa el país.

Valencia respondió de inmediato y defendió al expresidente. “El presidente Uribe no dijo ‘yo los voy a matar’, dijo ‘me tienen que matar’”, afirmó, para luego agregar que: “Yo creo que hay una diferencia muy grande entre el héroe y el fanático. El fanático es el que está dispuesto a matar por lo que cree y el héroe es el que está dispuesto a morir por lo que cree”.

La candidata también fue categórica al separar a Uribe de Petro. “En lo único que le reconocería que se parecen es que tienen muchos seguidores ambos. Eso es verdad, pero uno es un demócrata y otro es un señor que hoy nos está acercando a la realidad”, dijo.

Fajardo no recogió esa defensa como una coincidencia política. Al contrario, insistió en que su preocupación es la confrontación que atraviesa al país y reiteró que no ha votado ni por Petro ni por Uribe. “Son las dos figuras políticas más importantes en la vida y no he votado ni por uno ni por el otro y yo sigo en camino”, afirmó.

“No somos herederos de nada ni de nadie”

En varios momentos, Fajardo buscó reforzar que su candidatura sigue en pie y que su trayectoria política es distinta a la de los sectores tradicionales. Recordó que empezó en política hace más de 26 años, “a pie”, repartiendo volantes, y que ese sigue siendo el símbolo de su campaña. “Arrancamos de cero, lo construimos nosotros, no somos herederos de nada ni de nadie. Nos hemos luchado, hemos trabajado y ese es el legado”, sostuvo el candidato.

También dejó claro que no estaba en Barranquilla para adherirse a Valencia ni para bajarse de la contienda. Hacia el cierre, Fajardo insistió en que su propuesta busca ampliar una mayoría moderada. “No vamos a irnos a ese precipicio. Estoy seguro que tenemos un precipicio enfrente y a ese precipicio no tenemos que llegar”, dijo. Luego agregó que busca una mayoría “desde un centro izquierdo hasta un centro de derecha moderado, sensato”.

El café terminó sin anuncio conjunto, sin fórmula política y sin adhesión. Pero sí dejó una imagen clara de la recta final: Valencia intentando tender puentes hacia sectores moderados y Fajardo defendiendo que esos puentes no significan renunciar a su propio camino.