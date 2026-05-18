Expareja de Baby Demoni negó ser feminicida y reveló nuevos detalles de su muerte en Séptimo Día

El caso de Baby Demoni volvió a generar conversación después de que Séptimo Día presentara nuevos detalles sobre la muerte de la influenciadora, cuyo caso continúa rodeado de versiones enfrentadas entre su familia y quien fue su pareja, el artista Samor One.

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Durante el programa, el joven entregó su versión de lo ocurrido y aseguró que actualmente vive en Madrid, España, debido a amenazas que habría recibido tras la muerte de la creadora de contenido. Su testimonio volvió a poner sobre la mesa las dudas, señalamientos y preguntas que siguen abiertas alrededor del caso.

Según contó en diálogo con Séptimo Día, el día de los hechos decidió grabar una discusión que sostuvo con Baby Demoni. De acuerdo con su versión, lo hizo para proteger su carrera musical, pues temía que la influenciadora pudiera dar una versión distinta de lo ocurrido por el alcance que tenía en redes sociales.

“Para salvaguardar mi carrera musical, porque yo sabía que tal vez por el poder que ella tenía en las redes sociales podría salir a decir cualquier cosa y yo tenía mi prueba con que decir, ‘no, venga, esto que está diciendo es mentira’”, afirmó.

Samor One contó qué pasó después de la discusión

En la entrevista, Samor One aseguró que, después de la pelea, salió del apartamento y se dirigió a un estudio de grabación para encontrarse con su productor musical. Estando allí, según su relato, recibió un mensaje de Alejandra, nombre con el que medios han identificado a Baby Demoni.

El mensaje, de acuerdo con lo que contó el artista, decía: “yo nunca le hice nada, perdón por todo por favor cuide a mi hija”. Esa comunicación, según su versión, fue la que lo hizo regresar al apartamento.

Samor One también sostuvo que Baby Demoni habría tenido comportamientos suicidas anteriormente. Sin embargo, esa versión es rechazada por la madre de la influenciadora, quien ha negado que su hija tuviera antecedentes de ese tipo. Por eso, el caso sigue marcado por dos relatos opuestos y por una investigación que aún no tiene una conclusión judicial pública definitiva.

Samor One aseguró que al regresar encontró a Baby Demoni en una situación crítica y decidió llevarla al centro médico más cercano. Los detalles exactos de ese momento hacen parte de las versiones que han sido expuestas públicamente, pero deben ser tratados con cuidado por la sensibilidad del caso.

“Yo no soy ningún feminicida”, dijo Samor One

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista ocurrió cuando Samor One negó de manera directa los señalamientos que ha recibido desde la muerte de Baby Demoni.

“Yo no soy ningún feminicida. Yo no he cometido ningún acto de feminicidio. Lo puedo decir aquí en frente de las cámaras, enfrente de todas las personas que estén viendo este programa. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Han pasado 6 meses, ya fui al interrogatorio”, afirmó en el programa.

Su declaración se da en medio de un caso que ha generado indignación y debate en redes sociales, especialmente porque la familia de Baby Demoni ha insistido en pedir respuestas y en rechazar la versión entregada por el artista.

Séptimo Día presentó videos, testimonios y detalles que reactivaron la discusión pública sobre lo ocurrido. Sin embargo, hasta ahora no hay una conclusión judicial que cierre el caso ni determine responsabilidades.

Por eso, aunque la entrevista de Samor One agrega nuevos elementos a la conversación, su versión debe leerse como parte de un expediente social y mediático mucho más amplio, en el que también están las denuncias de la familia, los señalamientos públicos y las actuaciones de las autoridades.