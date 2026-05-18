Impactante: Revelan video de la influencer Baby Demoni antes de morir que podría darle un giro al caso

Nuevo video de Baby Demoni revelado por Séptimo Día de Noticias Caracol. (Foto: Captura de video de Séptimo Día, 18 de mayo de 2026)

Nuevo video de Baby Demoni le daría nuevo giro a la investigación por su muerte

Nuevos detalles sobre la muerte de la influencer Baby Demoni, cuyo nombre real era María Alejandra Parada Skin, fueron revelados por el programa Séptimo Día y podrían cambiar el rumbo de la investigación.

La creadora de contenido falleció el 15 de octubre de 2025 en circunstancias que siguen siendo materia de investigación. Mientras su pareja, el rapero e influencer Samor One, sostiene que se trató de un suicidio, la familia asegura que fue víctima de feminicidio.

También le puede interesar: “Ese desgraciado la tenía manipulada” Mamá de Baby Demoni pide que investiguen a fondo al novio de la influencer

Revelan video de la influencer Baby Demoni antes de morir que cambiaría la investigación

Antes de alcanzar popularidad en redes sociales, María Alejandra trabajaba en una peluquería canina y cuidaba de su hija. Allí conoció a Miguel Ángel López, conocido como Samor One, con quien inició una relación sentimental que, según sus allegados, estuvo marcada por discusiones constantes.

“A mí nunca me gustó, él siempre fue muy tosco con ella”, aseguró Laura Parada, hermana de la joven.

Lea también: Caso Yulixa Toloza: Luego de cuatro días desaparecida se conoce nueva pista tras revelaciones de testigos

Baby Demoni llegó a reunir cerca de un millón de seguidores y ganó reconocimiento entre otros creadores de contenido. Tras someterse a una cirugía estética, apoyada por algunas influenciadoras, ocurrió el hecho que terminó con su vida apenas cinco días después del procedimiento.

Familiares y amigos insisten en que la influencer no mostraba señales de querer quitarse la vida. “Ella ya estaba operada, estaba muy bien anímicamente. Hay videos también en las redes sociales donde ella compartió con otros creadores de contenido en lives y se ve muy bien anímicamente”, afirmó Robin Parra, conocido como Fresa.

Puede leer: Impresionante: Motociclistas ingresaron en contravía al carril exclusivo de TransMilenio y provocaron impactante accidente

Séptimo Día reveló audios y videos grabados horas antes de la tragedia, en los que se escucha una fuerte discusión entre la pareja por supuestos celos. También quedaron registrados daños dentro del apartamento, incluyendo un televisor destruido.

El padre de la influencer, Manuel Ariza, relató que al verla en la clínica observó lesiones que le generaron dudas sobre la versión del suicidio. “Ella tenía un golpe en la cabeza, en la frente y tenía dos marcas en el cuello, pero no eran marcas de lazo ni de sábana, sino eran dos marcas de dedo que se veían exactamente”, dijo.

Más noticias: Shakira en su mejor momento: Le ganó a Hacienda en España y ordenan la devolución de más de 55 millones de euros al no detectar fraude fiscal

Uno de los hallazgos más importantes provino del celular de Baby Demoni. Según el investigador Yefrin Garavito, allí encontraron imágenes tomadas minutos antes de los hechos, entre ellas una fotografía “live” que mostraba manchas y rastros de sangre en el piso.

“¿Por qué motivo ella quiere tomar esa fotografía? No es muy común que una persona que quiera suicidarse tome fotografías previas del lugar en donde hubo una discusión”, señaló el investigador.

Otras noticias: Impresionante: Motociclistas ingresaron en contravía al carril exclusivo de TransMilenio y provocaron impactante accidente

El programa también reveló un video inédito donde la influencer aparece llorando y diciendo: “yo ya no puedo más, ya no puedo más con esta vida, ñero, perdónenme todos sin palabras. Yo ya no puedo más. Yo ya no puedo vivir más. Ya no quiero”.

Por su parte, Samor One negó cualquier responsabilidad. “Yo no soy ningún feminicida. Yo no he cometido ningún acto de feminicidio”, afirmó en entrevista con Séptimo Día.

La Fiscalía continúa con las investigaciones y hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.