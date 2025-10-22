Novio de ‘Baby Demoni’ la señaló de serle infiel con su mejor amigo antes de la muerte de la influencer; hay audios

Ya se va a completar una semana de la trágica muerte de Alejandra Esquín, conocida como ‘Baby Demoni’, influencer que perdió la vida en confusos hechos por los que muchos de sus allegados están señalando a su pareja, Miguel López, ‘Samor One’, como uno de los culpables. Dentro de los testimonios que salieron a relucir recientemente destaca el de uno de los mejores amigos de la influencer, que reveló las razones de la discusión previa al deceso entre López y Esquín.

Tras el deceso de Esquín, López realizó un clip en el que aseguró que, tras una fuerte discusión de la que se alejó “15 minutos para tomar aire”, regresó a la morada en la que ambos habitaban para encontrar a Alejandra, “haciendose daño”; asegurando también que él fue quien la auxilió y la llevó a urgencias.

En entrevista para el pódcast ‘Más allá del silencio’ de Rafael Poveda, el amigo de ‘Baby’, Robin Alexis Parra, conocido como ‘La Fresa Más Nea’, dio a conocer una serie de audios en los que la fallecida creadora le manifestaba que López tenía unos audios en los que la señalaban a ella de haber tenido relaciones sexuales con él. Tras esta acusación, Robin le escribió el siguiente mensaje a Miguel; y encontró como respuesta que él tenía pruebas; horas después Parra asegura que le informaron que su amiga se había “colgado”.

“Cagada que piense esas cosas, pero, pues nada, usted decide a quién creerle y si ya se montó en esa película, pues nada. Y lo otro, solo vea cómo le quita la gente a Alejandra, hablándole mal de todo el mundo y metiéndole cizaña de todo el mundo, como si usted fuera a estar para ella. Que día no le sacó a correar a las hermanas y vea como la trata, como la tiene. Si no me quería ver en su casa, solo tenía que decírmelo. Pero inventar que me la comí, eso sí, es muy enfermo de su parte, pero bueno”, se lee en los chats que mostró el joven en el programa de entrevistas.