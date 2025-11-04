Sin mucho lujo: Así quedó la tumba de ‘Baby Demoni’ en el Cementerio Central de Bogotá

El pasado 15 de octubre las redes sociales en Colombia se vistieron de luto tras la muerte de la creadora de contenido Alejandra Esquin, más conocida como Baby Demoni, mujer cuyo deceso es tema de investigación y que sigue despertando el interés de sus fans. Justamente muchos de ellos quedaron atónitos al ver cómo está la lápida de la creadora de contenido.

Luego del fallecimiento de Alejandra, han comenzado a circular diversas entrevistas en las que se mencionan distintos aspectos relacionados con el caso, entre ellos una presunta infidelidad de ‘Baby’ hacia su pareja Miguel López, conocido como ‘Samor One’. Este último ha sido señalado por el mejor amigo de la creadora de contenido, ‘La Fresa Más Nea’, quien lo responsabiliza de cualquier cosa que pueda ocurrirle, alegando haber recibido amenazas.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Papá de ‘Baby Demoni’ respaldó hipótesis de celopatía de la pareja de la influencer

Baby Demoni Captura: 'Más Allá del Silencio' Post Instagam 21/10/2025

La viralización de entrevistas en canales como ‘Más Allá del Silencio’ y ‘Conducta Delictiva’, han generado varias hipótesis sobre la muerte de ‘Baby’, en la que muchos, incluso su mamá, señalan a ‘Samor’ de tener algo que ver; cuestionamientos que solo las autoridades determinaran. Mientras tanto varios allegados a Esquin han organizado una gran convocatoria con el propósito de exigir justicia. La manifestación está prevista para el jueves 6 de noviembre y tendrá como punto de encuentro la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, a las 10:30 a.m. Según los comunicados oficiales, se tratará de una marcha pacífica en la que los asistentes portarán diversas pancartas.

Más allá de la entrevista son muchos los videos que se han viralizado al respecto, dentro de ellos el de la tumba de la joven en el Cementerio Central de Bogotá; la cual tuvo una lápida improvisada, en la que su familia puso su nombre y su apodo acompañado de un corazón, tan solo plasmada sobre el cemento.