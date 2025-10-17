Amigo cercano de ‘Baby demoni’ confesó que teme por su vida tras sentirse amenazado, “ustedes ya saben quién es”

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de mensajes de cariño y apoyo para la familia de la creadora de contenido ‘Baby demoni’, quien desde hace un tiempo se destacaba en esta esfera. El pasado miércoles 15 de octubre se confirmó su fallecimiento en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades, sin embargo, las dudas siguen presentes luego de las declaraciones de amigos cercanos a la mujer.

Alejandra Esquin, más conocida como ‘Baby demoni’ y según las declaraciones de su pareja, Samor, tuvieron una discusión de pareja. Ante el hecho, el hombre decidió irse del lugar, recibiendo minutos más tarde un inesperado mensaje por parte de la influencer, regresando a su hogar y encontrando a Esquin en complejas condiciones, pues al parecer, habría atentado sobre su vida.

Sin embargo, esta versión no termina siendo compartida por algunos de sus amigos, siendo el caso de Yina Calderón, quien sostuvo que no cree que Alejandra buscara suicidarse, ya que estaba muy feliz con los resultados de sus operaciones estéticas, las cuales tuvieron lugar hace pocas semanas.

Quien tampoco guardó silencio frente a este tema fue uno de sus mejores amigos, quien a través de sus redes sociales, aseguró “Temo por mi vida y lo hago directamente responsable a él, ustedes ya saben quién es, ya lo nombré a él en alguno de mis videos yo no lo estoy echando la culpa a nadie, yo simplemente estoy diciendo lo que pasó. En el hospital hubo un encontrón, donde se dirigió a mí diciendo que tenía que bajar los videos y no los voy a bajar, temo por mi vida y por eso es que hago estos videos, ya que en el momento en el que me encontraba en el hospital me sentí amenazado y sofocado por él y una persona con la que iba”.

Cabe resaltar que en medio de otro de sus videos más recientes, sostuvo que por pedido de la familia, los asistentes debían abstenerse de grabar o acerca al féretro, ya que deseaban respeto por su hija y afrontar este complejo dolor sin necesidad de cámaras y videos referentes a este tema.