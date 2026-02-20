El escabroso detalle en el televisor de ‘Baby Demoni’ que desmentiría la tesis de que ella se quitó la vida

El fallecimiento de la influencer colombiana Alejandra Esquin, apodada “Baby Demoni”, conmocionó a las redes sociales el pasado 15 de octubre. Actualmente, las autoridades investigan las causas de su muerte, un suceso que mantiene en vilo a sus seguidores, que piden justicia en este caso. Justamente, este clamor se volvió a aumentar luego que el padre de la influencer hiciera una fuerte publicación en la que habló de las posibles pistas que no se han tomado en cuenta en el caso de su hija.

Manuel, el progenitor de Esquin, concedió recientemente una entrevista al pódcast, ‘Más allá del silencio’ de Rafael Poveda, formato en el que dio a conocer las que considera pueden ser pruebas que desmientan la teoría de que su ‘retoño’ se había quitado la vida.

En la conversación con Poveda el señor Manuel aseguró que su hija había sufrido un golpe en la cabeza y que, adicionalmente, el día que ella estaba en el hospital, su expareja, Samor One, había tenido comportamientos extraños, como alargar el camino hacia el lugar en el que estaba su nieta cuando la iba a recoger, un recorrido que para él duraba cinco minutos, pero que fue de más de 20.

“El 14 de octubre me llama Laura Valentina y me informa que mi hija se había colgado y yo en ese momento estaba trabajando y se me hizo ilógico porque yo el 13 había hablado con ella. Ella solo me había dicho que se hizo una cirugía, pero no sabía que se había hecho. (...) Yo fui el 8 de octubre porque ella me dijo que le arreglara un tubo del baño que estaba flojo y le dije que yo le guardaba los $15 millones de pesos, que eso en un apartamento llamaba a ladrones”, expresó el padre de la creadora de contenido.

“El día 16, cuando fueron los investigadores de la Sijin, yo vi cosas que no cuadraban. Por ejemplo, el televisor, que era un televisor pequeño, estaba partido a la mitad y con un golpe en la esquina. Yo, la verdad, no creo que fuese algo que le lanzaron al televisor, ya que cuando uno golpea un televisor plasma o LCD la pantalla se florea, no se rompe, y el televisor estaba roto. A mi hija la estrellaron, porque cuando fuimos al hospital ella tenía un chichón al lado izquierdo y el cabello lo tenía muy enrollado”, añadió.