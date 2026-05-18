Ruso que había sido expulsado de Medellín ingresó ilegalmente, lo pillaron y lo volvieron a sacar del país

Ruso expulsado por segunda vez de Colombia. (Foto: Captura de video Blu Radio 18 de mayo de 2026)

Ruso fue expulsado por segunda vez de Colombia al intentar viajar nuevamente a Medellín

Un ciudadano George Wolfe de origen ruso y nacionalidad estadounidense, que ya había sido expulsado de Colombia y tenía prohibido regresar por 10 años, fue nuevamente detectado por las autoridades migratorias tras ingresar ilegalmente al país con la intención de volver a Medellín.

El hombre fue interceptado por oficiales de Migración Colombia en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira, Valle del Cauca, cuando intentaba abordar un vuelo comercial hacia Medellín.

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Ruso que había sido expulsado de Colombia, fue detectado cuando intentaba volar de regreso a Medellín

Según las autoridades, el extranjero buscaba pasar inadvertido entre los pasajeros nacionales, pero los controles migratorios permitieron identificarlo rápidamente gracias a un trabajo articulado entre las regionales Occidente y Antioquia-Chocó.

Tras verificar su situación migratoria, las autoridades confirmaron que seguía vigente una medida de expulsión en su contra, por lo que fue obligado a abandonar nuevamente el territorio colombiano en un vuelo con destino a Panamá.

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De acuerdo con el reporte oficial, el ciudadano no registraba sellos de ingreso legal al país en su pasaporte. Las investigaciones preliminares establecieron que habría cruzado irregularmente la frontera por Rumichaca, en Nariño, para luego desplazarse vía terrestre hasta Cali.

“Este caso demuestra la capacidad de articulación y reacción entre las regionales Occidente y Antioquia-Chocó, que nos permitió detectar nuevamente a una persona que infringe de manera sistemática las normas migratorias, las sanciones y los llamados de atención de las autoridades colombianas”, afirmó Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia.

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La funcionaria agregó que la entidad continuará tomando medidas estrictas contra extranjeros que incumplan las normas y afecten la convivencia ciudadana.

El historial del hombre en Medellín ya era ampliamente conocido por las autoridades y residentes de un edificio del sector de El Poblado, donde durante más de dos años protagonizó múltiples escándalos de convivencia.

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Vecinos del edificio Málaga denunciaron constantes fiestas hasta altas horas de la noche, música a volumen elevado, presunto ingreso frecuente de personas relacionadas con prostitución y comportamientos agresivos contra residentes y vigilantes.

La Policía Metropolitana le impuso más de 12 comparendos por violaciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, pero, según las autoridades, el extranjero ignoró reiteradamente las sanciones y llamados de atención.

Debido a ese historial, en abril pasado Migración Colombia ordenó su expulsión y le prohibió el ingreso al país durante una década.