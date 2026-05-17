Caso Yulixa Toloza: cómo saber si un centro estético está autorizado antes de un procedimiento estético

El caso de Yulixa Toloza volvió a encender las alarmas sobre los procedimientos estéticos que se realizan en lugares que no cumplen con las condiciones necesarias para atender pacientes. La mujer, de 52 años, fue reportada como desaparecida después de acudir a un centro estético en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, para realizarse un procedimiento estético, según han reportado medios nacionales.

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Aunque las autoridades siguen investigando qué ocurrió y cuál es su paradero, el caso abrió una conversación urgente: ¿cómo puede una persona saber si un centro estético está autorizado antes de someterse a un procedimiento?

La pregunta no es menor. En Colombia, no todos los lugares que ofrecen tratamientos corporales o estéticos están habilitados para realizar procedimientos que implican riesgos médicos, uso de sedación, intervención invasiva o atención clínica. Por eso, antes de pagar una cita o dejarse llevar por una promoción en redes sociales, hay varios puntos que cualquier paciente debería revisar.

¿Cómo verificar si un centro estético está autorizado?

El primer paso es consultar el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, conocido como REPS. De acuerdo con SISPRO, este registro es el sistema en el que los prestadores de servicios de salud reportan sus capacidades y servicios habilitados para atender a la población en Colombia.

En términos simples, si un lugar ofrece procedimientos que corresponden a servicios de salud, debe estar habilitado para hacerlo. La consulta puede hacerse en la plataforma oficial del REPS, buscando por nombre del prestador, razón social, NIT, departamento o municipio. No basta con que el sitio tenga redes sociales activas, fotos llamativas o comentarios positivos de clientes, lo importante es verificar si aparece como prestador habilitado y qué servicios tiene autorizados.

También es clave revisar que el procedimiento que usted quiere realizarse coincida con los servicios habilitados. Un establecimiento puede estar registrado para ciertos servicios, pero eso no significa que esté autorizado para hacer cualquier intervención estética.

Señales de alerta antes de hacerse un procedimiento

Hay varias señales que deberían prender las alarmas. Una de ellas es que el lugar no entregue información clara sobre el profesional que realizará el procedimiento, su formación, registro y experiencia. También debe generar desconfianza si no piden exámenes previos, historia clínica, consentimiento informado o valoración médica antes de intervenir.

Otra alerta es el precio demasiado bajo frente al promedio del mercado. Las promociones agresivas, los pagos en efectivo sin soporte o la presión para separar una cita de inmediato pueden ser señales de informalidad.

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá ha recomendado a los ciudadanos revisar previamente las IPS habilitadas para procedimientos estéticos y realizarse los exámenes necesarios antes de una cirugía o intervención. Además, el paciente debe conocer el plan del procedimiento, los riesgos y los cuidados posteriores.

¿Qué revisar antes de pagar?

Antes de entregar dinero, pregunte por el nombre completo del prestador, el NIT, el registro en REPS, el nombre del profesional responsable y el tipo de habilitación del servicio. Si el procedimiento incluye sedación o intervención invasiva, la exigencia debe ser mayor, pues se requiere capacidad para manejar complicaciones.

También es importante desconfiar de lugares que solo atienden por redes sociales, no tienen dirección clara, cambian constantemente de nombre comercial o evitan entregar documentos. Si el establecimiento se niega a mostrar permisos o responde con evasivas, lo más prudente es no realizarse el procedimiento allí.

El caso de Yulixa Toloza todavía está en investigación y no se deben adelantar conclusiones sobre responsabilidades. Sin embargo, sí deja una advertencia clara: la estética no puede estar por encima de la seguridad. Antes de cualquier procedimiento, verificar la autorización del lugar no es exageración, es una forma básica de proteger la vida.