Hallaron a otra paciente encerrada bajo llave en el consultorio de Venecia donde desapareció Yulixa Toloza

Mujer habría desapareció después de procedimiento estético en Bogotá. (Foto: Captura de pantalla del Ojo de la Noche 14 de mayo de 2026)

En Bogotá hay una ola de indignación por la desaparición de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que se sometió a un procedimiento en un centro estético ubicado en el barrio Venecia, en el sur de la capital. Los hechos denunciados por las amigas de la mujer fueron tan graves que la Policía hizo una intervención en el establecimiento. Las autoridades se llevaron una sorpresa cuando encontraron a otra paciente que se encontraba bajo llave dentro del recinto.

(Lea también: Centro estético de Venecia donde desapareció una mujer no habría tenido autorizaciones de la Secretaría de Salud).

Para ingresar al centro estético, las autoridades tuvieron que pedir el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. De acuerdo con el medio de comunicación Noticias Caracol, los uniformados tuvieron que romper la puerta del lugar para entrar.

Si bien la paciente que encontraron manifestó que se sentía bien, las autoridades le explicaron lo que había ocurrido y la Secretaría de Salud la atendió. Más tarde, fue enviada a un centro asistencial.

Sin embargo, no dieron con el paradero de Yulixa, quien sigue desaparecida.

Alcaldía de Tunjuelito se pronunció sobre el caso

Entre tanto, en la mañana de este jueves 14 de mayo se conocieron nuevos detalles sobre la naturaleza del centro estético donde fue vista Yulixa por última vez.

“Básicamente,lo que nosotros debemos entender es que para prestar servicios invasivos se debe contar con unas condiciones higiénico-sanitarias mínimas que deben ser verificadas y certificadas por la Secretaría de Salud”, indicó la alcaldesa de Tunjuelito, Claudia Collante.

Asimismo, sostuvo que tras verificar la información que tienen, el establecimiento no habría contado con las autorizaciones de la Secretaría de Salud para practicar los mencionados servicios invasivos. No obstante, señaló que esa entidad distrital será la encargada de establecer cómo eran las prácticas dentro del centro estético.