“En ese baño había sangre de otras pacientes”: mujer revela su calvario en clínica donde desapareció Yulixa Tolosa

La Clínica Beaty Láser M. L., lugar donde Yulixa Tolosa desapareció tras practicarse un procedimiento estético, sigue generando controversia a medida que se conocen más detalles sobre la irregularidad de sus operaciones. El establecimiento, ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, sur de Bogotá, funcionaba sin los permisos requeridos por el Distrito y con dudosas medidas de salubridad.

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Recientemente, La Fm habló con una mujer anónima que se sometió a una lipotransferencia en este lugar y expuso las deplorables condiciones del lugar. La usuaria relató que tuvo su intervención entre agosto y septiembre de 2025 y que al principio todo transcurrió con normalidad, pero luego empezó a ver las señales de alerta.

Falta de aseo en instalaciones

“Después de unos días en recuperación me dio una infección que me la trataron allá mismo. Yo iba a acudir a urgencias pero ellos me dijeron que no porque se supone que uno tiene una póliza despues de esos servicios, aunque yo realmente nunca la vi. Me hicieron todo el procedimiento para tratar la infección de manera arbitraria, un poco inhumana, porque no usaron los protocolos de seguridad ni anestesia”, señaló.

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La mujer contó que en el tiempo que duró el tratamiento sentía que no se preocupaban por el proceso de recuperación de las pacientes, y procedió a narrar las precarias condiciones sanitarias del lugar. “El baño era muy sucio. No sé uno por qué permite esas cosas pensando en la salud propia. A uno le hacían los drenajes y uno se tenía que bañar en la clínica, pero ahí había sangre de las otras pacientes, el sifón era tapado, hubo un jabón ahí que duró 20 días y nunca lo levantaron”, afirmó.

Personal no certificado y posteriores complicaciones

Cuando le iban a realizar el procedimiento, le dijeron que lo haría una cirujana certificada, pero tiempo después, cuando buscó sus credenciales, se dio cuenta que era una médica general certificada en Cuba.

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A sus inconformidades con la cirugía, se sumó una complicación en sus glúteos después de varios meses. La mujer fue hospitalizada, recibió antibióticos y, más adelante, fue sometida a otra cirugía en una clínica distinta. Allí, afirmó, le practicaron exámenes para descartar biopolímeros y determinaron que la infección estaba relacionada con una bacteria presente en equipos hospitalarios mal esterilizados.

Finalmente, narró que después de manifestar su descontento con el tratamiento, recibió amenazas por parte del personal. “Ellos me buscaron donde yo vivo,me amenazaron, dijeron que yo tenía una organización con otras chicas que habían tenido dificultades en el lugar y que yo les dije que se autolesionaran para sacarles dinero a ellos, sabiendo que ellos se ofrecieron para hablar por mi silencio”, afirmó.

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