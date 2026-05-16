“Ese carro no es mío”: Conductor en el que sacaron a Yulixa Toloza del centro médico habló de su desaparición

La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, una mujer de 52 años, sigue generando conmoción en Bogotá. La mujer ingresó el pasado 13 de mayo al centro estético Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito, para practicarse una lipólisis láser con sedación, pero desde entonces no se conoce su paradero. Las autoridades confirmaron que el establecimiento operaba de manera ilegal y fue sellado por no contar con los permisos requeridos para realizar este tipo de procedimientos.

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En las últimas horas se conoció un nuevo video clave para la investigación. Las imágenes muestran el momento en que Yulixa es retirada del lugar por dos hombres y posteriormente subida a un vehículo oscuro, identificado como un Chevrolet Sonic de placas UCQ-340. Ese registro sería el último en el que aparece la mujer.

De acuerdo con información revelada por varios medios nacionales, personas cercanas al centro estético aseguraron que el vehículo era utilizado frecuentemente por María Fernanda Delgado Hernández, señalada como propietaria de Beauty Láser, y por su pareja sentimental, Edinson Torres. Sin embargo, el automotor no estaría oficialmente a nombre de ellos.

Según versiones conocidas por las autoridades, un hombre identificado como Ramírez explicó que aunque figura en la tarjeta de propiedad del vehículo, realmente habría realizado el trámite como un favor para la pareja, quienes serían ciudadanos venezolanos y tendrían inconvenientes con documentación relacionada con su permanencia en Colombia.

Mientras avanza la investigación, las autoridades también analizan otros registros de cámaras de seguridad. Noticias Caracol reveló que el automóvil fue captado horas después en el peaje El Roble, entre Sesquilé y Gachancipá, sobre las 2:14 de la madrugada, lo que abrió una nueva línea de búsqueda sobre el recorrido que habría tomado el vehículo tras salir de Bogotá.

El caso ha despertado aún más preocupación luego de que se conocieran testimonios de otras pacientes que aseguran haberse realizado procedimientos en el mismo lugar. En diálogo con La FM, una mujer relató que entre agosto y septiembre de 2025 se sometió allí a una liposucción con transferencia a glúteos, motivada por recomendaciones de vecinos y la publicidad difundida en redes sociales.

Otro testimonio conocido por medios nacionales reveló las presuntas condiciones irregulares del lugar. Una paciente aseguró que el sitio “no era un quirófano, era un cuarto”, y señaló que las condiciones sanitarias no correspondían a las de un centro médico autorizado.

Videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación muestran además el delicado estado de salud en el que se encontraba Yulixa tras el procedimiento. En las grabaciones se observa a la mujer desorientada, con dificultades para hablar y siendo sostenida por otras personas debido a que no podía caminar por sus propios medios.

Hasta el momento, las autoridades continúan adelantando labores de búsqueda e investigación para establecer qué ocurrió con Yulixa Toloza y dar con el paradero de los responsables.