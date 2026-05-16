Exsocio de clínica donde desapareció Yulixa Tolosa reveló nuevos detalles sobre dueña del lugar: “me usaron como señuelo”

A casi dos días de la desaparición de Yulixa Tolosa, mujer buscada por sus allegados tras hacerse un procedimiento estético en una clínica irregular, continúan saliendo detalles sobre el lugar donde fue operada, Beauty Láser M. L.

Ese centro estético, ubicado en la localidad de Tunjuelito, es propiedad de una mujer venezolana de 30 años llamada María Fernanda Delgado Hernández, quien huyó, al igual que el resto del personal, tras la desaparición de Yulixa. Al menos uno de los administradores del lugar no ha regresado ni a su propia casa tras el episodio, según reveló El Tiempo. Además, nadie atiende el número de contacto del establecimiento.

Ese mismo diario reveló que Edinson Torres, uno de los administradores y pareja de Delgado, le propuso invertir en el negocio con el fin de conseguir los permisos: “Edinson me contactó para invertir en un negocio de la esposa. Me usaron como un señuelo para que pudieran montar el negocio porque ellos no tenían papeles colombianos y necesitaban a alguien de acá para invertir y montarlo”. El hombre, sin embargo, aclaró que se retiró de la sociedad tiempo después porque le generaba muy baja rentabilidad.

La firma funcionaba en 2024 y 2025 bajo la razón social Sociedad Estética Beauty Láser M. L SAS, y según el exsocio, en ese momento no realizaban ninguna intervención quirúrgica: “Ellos me decían que realizaban procedimientos como mascarillas, posoperatorios, vendían fajas y hacían masajes abdominales. De ahí supuestamente salía el dinero. No había cirujanos ni médicos”.

No obstante, en sus redes sociales promocionaban procedimientos estéticos invasivos como lipólisis láser y lipotransferencias, con precios de entre 3 y 4 millones de pesos. De hecho, el medio CityTv reveló que en el último mes se realizaron entre 12 y 15 procedimientos de ese tipo en el establecimiento.